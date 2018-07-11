Украинская певица представила альбом, который стал частью социального проекта

Эмоциональный альбом Натальи Мирной "Сильною буду" вышел во вторник
Украинская певица Наталья Мирная представила новый альбом "Сильною буду", который вышел в рамках социального проекта против насилия в семье.
В пластинку вошли, как и уже знакомые поклонникам композиции, так и совсем новые - всего 9 треков.
Слушатели смогут почувствовать разные эмоции: от игривого летнего настроения до глубоких переживаний.
"Сильною буду" покажет все мои стороны экспериментатора в музыке и душевное состояние, как женщины", - комментирует певица.
Наталя Мирна - Сильною буду
Отметим, что недавно артистка представила видео, в котором гимнастка в своем танце передала боль женщин, страдающих от проблемы насилия в семье.
Наталя Мирна - Higher
Добавим, что первые синглы из нового долгожданного альбома Мирная представила около года назад.
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Ранее "Бумбокс" и The Gitas показали мощный клип на эмоциональную песню.