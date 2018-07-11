Украинская певица представила альбом, который стал частью социального проекта

Наталья Мирная (фото: пресс-служба артистки)

Эмоциональный альбом Натальи Мирной "Сильною буду" вышел во вторник

Украинская певица Наталья Мирная представила новый альбом "Сильною буду", который вышел в рамках социального проекта против насилия в семье.

В пластинку вошли, как и уже знакомые поклонникам композиции, так и совсем новые - всего 9 треков.

Слушатели смогут почувствовать разные эмоции: от игривого летнего настроения до глубоких переживаний.

"Сильною буду" покажет все мои стороны экспериментатора в музыке и душевное состояние, как женщины", - комментирует певица.

Наталя Мирна - Сильною буду

Отметим, что недавно артистка представила видео, в котором гимнастка в своем танце передала боль женщин, страдающих от проблемы насилия в семье.

Наталя Мирна - Higher

Добавим, что первые синглы из нового долгожданного альбома Мирная представила около года назад.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Ранее "Бумбокс" и The Gitas показали мощный клип на эмоциональную песню.