Украинская певица выступила в Москве на дне рождения Григория Лепса

Певцу исполнилось 56 лет
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода, которая недавно стала мамой во второй раз, выступила на концерте в Москве. Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.
Поводом для выступления стал день рождения любимого певца президента РФ Владимира Путина – Григория Лепса. Известному российскому артисту исполнилось 56 лет.
Скриншот фото (instagram.com/gvleps)
На мероприятии в Москве, которое состоялось вечером 16 июля, в СК "Олимпийский" собрались друзья Григория Лепса, которые со сцены исполнили его самые известные хиты. Известно, что среди гостей были Ани Лорак, Филипп Киркоров, Макс Фадеев, Диана Арбенина, Николай Басков и Дима Билан.
Светлана Лобода исполнила композицию "Крыса-ревность".
Поклонники оценили исполнение песни Григория Лепса Светланой и написали, что она была великолепна.
"Вы просто богиня!", "Вы любую песню круто поете. Вы суперзвезда", "Зажгла вчера", - написали фанаты.
Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)
Напомним, мы недавно сообщали, что Светлана Лобода рассекретила имя новорожденной дочери, которая родилась 24 мая в элитном госпитале Лос-Анжелеса. Девочку назвали Тильдой.
Это второй ребенок известной певицы Светланы Лободы. У нее есть старшая дочь – Евелина от гражданского брака с танцором Андреем Царем.
Об отце Тильды певица не распространяется, но СМИ предполагают, что это – лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Светлана познакомилась на фестивале в Баку.
Видео: STYLER.rbc.ua