Украинская певица выступила в Москве на дне рождения Григория Лепса

Фото: Григорий Лепс (instagram.com/gvleps)

Певцу исполнилось 56 лет

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода, которая недавно стала мамой во второй раз, выступила на концерте в Москве. Видео с выступления певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Поводом для выступления стал день рождения любимого певца президента РФ Владимира Путина – Григория Лепса. Известному российскому артисту исполнилось 56 лет.

Скриншот фото (instagram.com/gvleps)

На мероприятии в Москве, которое состоялось вечером 16 июля, в СК "Олимпийский" собрались друзья Григория Лепса, которые со сцены исполнили его самые известные хиты. Известно, что среди гостей были Ани Лорак, Филипп Киркоров, Макс Фадеев, Диана Арбенина, Николай Басков и Дима Билан.

Светлана Лобода исполнила композицию "Крыса-ревность".

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 16 Июл 2018 в 10:56 PDT

Поклонники оценили исполнение песни Григория Лепса Светланой и написали, что она была великолепна.

"Вы просто богиня!", "Вы любую песню круто поете. Вы суперзвезда", "Зажгла вчера", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, мы недавно сообщали, что Светлана Лобода рассекретила имя новорожденной дочери, которая родилась 24 мая в элитном госпитале Лос-Анжелеса. Девочку назвали Тильдой.

Это второй ребенок известной певицы Светланы Лободы. У нее есть старшая дочь – Евелина от гражданского брака с танцором Андреем Царем.

Об отце Тильды певица не распространяется, но СМИ предполагают, что это – лидер немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Светлана познакомилась на фестивале в Баку.

Видео: STYLER.rbc.ua