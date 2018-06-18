Украинская телеведущая крестила дочь (трогательные фото)

Звезда поделилась семейными снимками

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий крестили новорожденную дочь Полину. На своей странице в соцсети Instagram ведущая поделилась яркими фотографиями с важного для семьи события.

"Такой важный день в нашей жизни. В жизни нашей Полины. Небесного руководства и поддержки тебе во всем, доченька!" – отметила Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Фото: Торт (instagram.com/liliia.rebrik)

"Наш клубочек счастья", - написала ведущая под одним из снимков.

Стоит отметить, что супруги также воспитывают пятилетнюю дочь Диану. В день крестин Лилия Ребрик и Диана были одеты в одинаковые розовые платья. Свои уже традиционно одинаковые наряды семья называет Family look.

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик поделилась милыми фото с выпускного дочери.

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