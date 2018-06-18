Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинская телеведущая крестила дочь (трогательные фото)

STYLERЗвёзды        18.06.2018 - 08:58
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Звезда поделилась семейными снимками

Популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик и ее муж хореограф Андрей Дикий крестили новорожденную дочь Полину. На своей странице в соцсети Instagram ведущая поделилась яркими фотографиями с важного для семьи события.

"Такой важный день в нашей жизни. В жизни нашей Полины. Небесного руководства и поддержки тебе во всем, доченька!" – отметила Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

 

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

 

Фото: Торт (instagram.com/liliia.rebrik)

"Наш клубочек счастья", - написала ведущая под одним из снимков.

Стоит отметить, что супруги также воспитывают пятилетнюю дочь Диану. В день крестин Лилия Ребрик и Диана были одеты в одинаковые розовые платья. Свои уже традиционно одинаковые наряды семья называет Family look.

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Скриншот поста (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик поделилась милыми фото с выпускного дочери.

Чего вы не знали о самом знаменитом ревизоре (видео: STYLER.rbc.ua)

"Ниже плинтуса": Регину Тодоренко высмеяли в сети за фото с российским рэпером Маша Ефросинина: Я хочу давать женщинам силы и веру в то, что можно что-то изменить
Теги: Лилия Ребрик, телеведущая
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь