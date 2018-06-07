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Украинские артисты собрались на музыкальный фестиваль в Россию

STYLERЗвёзды        07.06.2018 - 22:02
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

"Дикая мята" – один из крупнейших музыкальных фестивалей в РФ

Украинские группы - YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало" собрались выступить в России. Они хотят посетить российский фестиваль "Дикая мята-2018", который пройдет в Тульской области (село Бунирево) с 9 по 11 июня. Об этом сообщается на официальном сайте  фестиваля.

Скриншот российского сайта фестиваля

Изо всех указанных артистов - самая известная группа "Валентин Стрыкало". Это украинская музыкальная группа, основанная в 2010 году солистом Юрием Капланом, который получил известность после записи серии видеобращений к звездам шоу-бизнеса от имени наивного провинциального парня "Валентина Стрыкало из села Бурильцево".

Скриншот: "Валентин Стрыкало" (youtube.com/Музыкальный Бункер)

В программе также указано имя украинской певицы, участницы шоу "Х-фактор-6" Алины Паш, однако она отменила свое участие.

"Дикая мята" – один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. В этом году на трех сценах выступят свыше 70 музыкантов из разных стран.

Ранее сообщалось, что в Киеве отменили концерт украинского певца Виталия Козловского после того, как он выступил 9 мая в Москве.

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Теги: украинские артисты
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