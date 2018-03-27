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Украинские звезды выразили соболезнования жертвам пожара в Кемерово

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 15:45
Фото: facebook.com-ilanshorofficia
Фото: facebook.com-ilanshorofficia

По последним данным погибло 64 человека

Украинские певицы выразили свои соболезнования родственникам погибших в пожаре ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. Так, например Оля Полякова написала пост у себя в Instagram.

"Какая страшная трагедия...подумайте о них и давайте просто помолчим....", - написала Полякова.

Скриншот (instagram.com/polyakovamusic)

Бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова также скорбит о страшной трагедии в России.

"Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут. А больше всего я боюсь, что завтра наступит новый день и все забудут. Что завтра из за чьей-то преступной халатности и желания легких денег, другие жизни опять будут под угрозой. Я раньше очень боялась лишний раз спросить, показаться стервой, а нужно было... Где у вас план эвакуации? Где автоматические пожарные сигнализации, которые заливают все водой в случае опасности? Работают ли? Да и как вообще можно строить в 2018 году торговые центры без таких систем? У всех у нас миллион вопросов и мы хотим знать ответы! А больше всего, их хотят знать родители. Мы, представители масс медиа нового поколения, не будем молчать, потому что это и мои дети! Это и мои взрослые! Сегодня #яКемерово и не важно сколько мне лет, где я родилась и кто я. Мы будем задавать вопросы и искать ответы. Писать, возможно для кого-то дурацкие посты, но мы будем делать то, что можем! Каждый из нас! Я давно прочитала одну фразу- "Когда кто-то умирает, он не исчезает. Его становиться просто не видно...". Берегите себя и того, кого вы любите..." - написала Седокова в Instagram.

Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская также высказалась о трагдии.

"У меня шок... Слова лишние... Сил вам", - написала Каминская в Instagram.

Напомним, что известный певец высказался о трагедии в Кемерово.

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Теги: пожар
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