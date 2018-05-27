Украинские певцы получили новые награды в РФ (фото)

В России прошла церемония вручения музыкальной премии

В субботу, 26 мая, сразу несколько украинских исполнителей "засветились" на церемонии вручения российской музыкальной премии RU.TV. Соответствующие снимки были опубликованы на странице мероприятия в Instagram.

Так, среди исполнителей можно было заметить Ани Лорак, которая со своим шоу "Дива" победила в номинации "Лучшее концертное шоу".

Фото: Ани Лорак на церемонии в России (instagram.com/ru_tv)

В то же время Макс Барских получил награду "лучший видеоклип" за ролик "Моя любовь".

Фото: Макс Барских на церемонии в России (instagram.com/ru_tv)

Более того, также на церемонии можно было заметить Веру Брежневу, Анну Седокову и Никиту Алексеева. Все они остались без наград, хотя и были на них номинированы.

Фото: украинские исполнители на российской музыкальной премии (instagram.com/ru_tv)

Кстати, известный украинский певец Макс Барских выступил в столице страны-агрессора с одной из своих новых песен. Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram.

"Вчера очень долго засыпал да ещё и с улыбкой на лице. Спасибо за вашу любовь. Прочувствовал каждого", - подписал он.

На опубликованных кадрах видно, что украинский певец в рамках своего выступления использовал большой раздвигающийся красный череп. Более того, незадолго до своего концерта, Барских выступил на программе "Вечерний Угрант".

Как сообщалось ранее, украинская певица Светлана Лобода, которая недавно второй раз стала матерью, вспомнила о поцелуях Макса Барского. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Это был действительно красивый номер. Что же нас ждёт в этом году?" – написала звезда и опубликовала фрагмент видео.

На кадрах запечатлено закулисье выступления звезд в 2017 году. Во время исполнения самой песни Макс Барских внезапно поцеловал Светлану Лободу. Кстати, слухи о том, что певец влюблен в звезду, ходят давно. В 2008 году на проекте "Фабрика звезд" он порезал себе вены прямо на сцене.

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