Украинские звезды снова выступят в России: артисты едут на "Новую волну 2018"

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Конкурс состоится осенью в Сочи

Известные украинские исполнители снова отправятся в Россию. Ани Лорак, Светлана Лобода и Alekseev выступят в Сочи на конкурсе "Новая волна 2018". Об этом сообщается странице newwave official в соцсети Instagram, а также на сайте конкурса.

Открытие конкурса состоится 4 сентября. Каролина Куек и Никита Алексеев выступят на гала-концерте. На одной сцене с ними будут петь российские звезды: Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерия, Валерий Меладзе, Кристина Орбакайте, Дима Билан, Сергей Лазарев, Баста, Jah Khalib и другие.

Фото: Ани Лорак и Никита Алексеев (instagram.com/alekseev_officiel)

Ани Лорак намерена выступить на российской сцене несколько раз: 6, 7 и 9 сентября.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Alekseev, помимо дня открытия, будет развлекать публику в первый конкурсный день – 5 сентября.

Loboda будет выступать на российской сцене на третий конкурсный день – 8 сентября, и на закрытии конкурса, которое состоится 9 сентября.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Скриншоты (newwavestars.eu)

Скриншот поста (instagram.com/newwave_official)

Ранее сообщалось, что Лобода засветилась на фестивале запрещенного в Украине ресурса.

Кстати, появилась новая информация об измене мужа Ани Лорак. В сети рассказали о таинственной незнакомке.

Недавно Ани Лорак сплясала на вечеринке с Киркоровым и Басковым.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)