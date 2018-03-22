Украинский фотограф сняла беременную сестру Кардашьян в нижнем белье (фото)

Светская львица скоро станет мамой

Украинская фэшн-фотограф Саша Самсонова сняла в пикантной фотосессии известную светскую львицу, сестру Ким Кардашьян и участницу реалити-шоу "Семейство Кардашьян" – Хлои. Один из снимков опубликован на официальной странице звезды в соцсети Instagram.

Стоит отметить, что светская львица и главная героиня съемки вскоре станет мамой.

На фото в ретро-стиле Хлои позирует в черном кружевном белье и шелковом халате.

Фото: Хлои Кардашьян (instagram.com/khloekardashian)

Саша Самсонова также опубликовала черно-белое фото Хлои на своей странице в Instagram.

Скриншот поста (instagram.com/sashasamsonova)

Помимо того, Самсонова поделилась совместным фото беременных Хлои и Кайли Дженнер.

Скриншот поста (instagram.com/sashasamsonova)

Стоит отметить, что украинка часто сотрудничает с семьей Кардашьян-Дженнер.

Саша Самсонова родилась в Украине, однако уже несколько лет живет в Лос-Анджелесе. Украинка также является режиссером клипов.

В 2015-м она впервые сняла Кайли Дженнер для ее линии одежды, а затем несколько раз работала с Ким и Кендалл.

Кстати, недавно украинка сделала стильную фотосессию другой сестре Ким Кардашьян.