Украинский певец в новом видео устроил гонки по городу за Женщиной-кошкой

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Ivan NAVI представил клип на новый трек "Це Вона (Зірка)"

Популярный украинский певец Ivan NAVI представил видеоклип на свою новую песню "Це Вона (Зірка)". Это уже шестая видеоработа, которую молодой музыкант презентует за столь короткое время - два года.

Герой Ivan NAVI живет в привычном для него ритме - у него есть любимая девушка, друзья, с которыми он на одной волне. Но однажды ночью он встречает на улицах города Женщину-кошку, которая ускользает от него на байке. Только один взгляд глаза в глаза переворачивает его мир с ног на голову. Герою приходится выбирать - идти привычным путем - быть вместе с девушкой, которую он любит, или поддаться на соблазн и найти загадочную Женщину-кошку.

Но этот клип не только о любви, это еще и танцевальная история. Танцы здесь всецело олицетворяют внутреннюю борьбу главного героя. Каждый танцор - это оголенная эмоция, нерв. Они вместе создают особый ритм его мира, который после роковой встречи никогда уже не будет прежним.

"Якщо хочеш зірку, я тобі дістану, якщо маєш іскру - я її підпалю". Мы как спички можем "зажигать" друг друга, вдохновлять, изменять вместе этот мир. Если ты видишь искру в глазах напротив, тогда перед лицом выбора понимаешь, что выбор на самом деле ты уже сделал", - прокомментировал клип музыкант.

Клип на песню "Це Вона (Зірка)"

Текст песни "Це Вона (Зірка)":

Якщо хочеш зірку – я тобі дістану,

Якщо маєш іскру – я її підпалю,

(Це немов дежавю)

Ти і не помітиш, як стрибнемо з краю.

А не маєш щастя – я тобі дарую.

Це не наше місто – ми його нервуєм.

Ця мелодія, і звучить вона

Це вона, це вона з розуму звела,

Це вона, це вона все захмарила.

І несе течія мене в ті края,

Де ніч і день – між нами полум'я.

Якщо хочеш зірку – я тобі дістану,

Якщо маєш іскру – я її підпалю.

(Це немов дежавю)

Ти і не помітиш, як стрибнемо з краю.

Пролітають ночі так несамовито,

Місто бачить зорі, що твої невічно

Неважливо буде, я з тобою буду,

Ти зі мною будеш – я з тобою буду.

Ми помилково втратили час,

Дивлюсь у пастку – не хочу йти назад

Ці очі, немов капкан,

Щоночі я бачу, як

Тремтить у моїх руках

Ніжна зірка моя.

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Видео: РБК-Украина