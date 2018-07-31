"Украину я люблю": Каменских откровенно высказалась о патриотической позиции

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских подчеркнула, что каждый должен заниматься своим делом и через него способствовать развитию своей страны

Исполнительница Настя Каменских – NK – рассказала, что для нее означает быть патриотом. Так, по словам украинской певицы, для нее патриотизм — это любить свою страну и свой народ. Об этом исполнительница рассказала в эксклюзивном интервью STYLER.

Также певица подчеркнула, что каждый должен заниматься своим делом и через него рассказывать о стране.

"Для меня патриотизм — это любить свою страну и свой народ, и с любовью к ним идти через свое дело, через свое предназначение быть им полезными. Каждый делает свое дело, я вижу в своей музыке способ рассказать о стране. Мои песни вот уже 12 лет слушают в разных странах, и все, кто знает, что Настя Каменских из Киева, узнают немного больше об Украине", — рассказала Настя.

Кроме того, певица также упомянула и свой личный бренд по производству спортивной одежды — NKsport. По ее словам, развивая здесь, в Украине, свой бизнес, она также со своей сторону поддерживает украинскую экономику.

"Важно поддерживать экономику страны, развивать бизнес в нашей стране, я горжусь тем, что мой NKsport — бренд украинского производства, его сотрудники — украинцы, мы даем рабочие места нашим гражданам, мы предоставляем возможность для развития и фешн-индустрии, а также поддерживаем ЗОЖ и спортивный дух украинцев", — говорит Каменских.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

В одном из ответов певица откровенно призналась, что любит Украину и чувствует особенную связь с родным Киевом.

"Украину я люблю, ведь я родилась в Киеве, я чувствую особую связь здесь. Считаю, современный человек открыт целому миру, находит в каждой ментальности что-то близкое, вдохновляющее. По крайней мере мне нравится находить в национальных идентичностях разных стран что-то свое, я ведь человек космополит", - рассказала украинская исполнительница.

Отметим, что на протяжении семи лет Настя жила и училась в Италии. При этом на вопрос, хотела бы певица еще раз попробовать пожить длительное время в другой стране, Каменских обобщенно выбрала Латинскую Америку.

"Мне интересно открыть для себя Латинскую Америку. Причем не как классический турист, а окунуться в местную культуру, проникнуться местным взглядом на жизнь. Есть в ней что-то особенное. Чтобы легче было это делать, учу сейчас испанский", — сообщила Настя.

Напомним, ранее Каменских рассказала, хотела ли бы она пойти в политику. При этом певица уверена, что каждый должен заниматься своим делом.

Отметим, на данный момент одна из топ-новостей, связанная с творчеством певицы, — ее новый дуэт с Любовью Успенской. Недавно певицы представили общую романтическую композицию "Ты же не забыл".

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