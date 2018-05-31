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Українська пісня 2018: названы первые хедлайнеры грандиозного проекта

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 17:54
Во Львове пройдет "Українська пісня 2018" (фото: пресс-служба)
Во Львове пройдет "Українська пісня 2018" (фото: пресс-служба)

Концерт состоится накануне двадцать седьмой годовщины независимости Украины

Национальный телепроект "Українська пісня", который в этом году состоится 18 августа на "Арене Львов", объявил имена первых хедлайнеров. Так, на сцене проекта выступят группы "Воплі Відоплясова", "Pianoбой", О.Torvald, а также певица Alyosha.

Сейчас оргкомитет держит в интриге имена еще 13 популярных исполнителей и групп, которые выступят в масштабном песенном шоу.

 

Во Львове пройдет "Українська пісня 2018" (фото: пресс-служба)

Как рассказали в пресс-службе "Української пісні", вместе со звездами в тот вечер на сцену выйдут молодые артисты - десять победителей отборочного тура, который сейчас продолжается. В целом проект объединит в одном концерте 27 исполнителей.

"Українська пісня 2018 - это новый масштаб, кардинально другой уровень и неизменная цель: поиск новых ярких лиц на украинской музыкальной сцене. За месяц приема заявок в оргкомитет уже поступило более 200 анкет от молодых певцов и групп", - рассказали организаторы. 

Афиша проекта (пресс-служба)

Украиноязычные песни в различных жанрах (мейнстрим-поп, танцевальная музыка, рок и другие) принимаются до 15 июня. Заполнить анкету участника Национального проекта "Українська пісня" можно здесь.

Ранее фестиваль BELIVE объявил полный лайнап украинской сцены.

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Теги: украинская музыка, Вопли Видоплясова, Pianoбой, O.Torvald
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