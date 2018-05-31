Уляна Супрун встретилась с Элтоном Джоном в Киеве (фото)

С сэром Элтоном говорили о трансформации системы охраны здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун встретилась с бритнским певцом Элтоном Джоном, который прилетел в Киев в рамках благовторительной акции. Об этом сообщается на странице Супрун в Facebook.

"Встретились с сэром Элтоном Джоном во время его визита в Украину. Очень ценю то, что он делает для поддержки украинцев, в частности в борьбе со СПИДом. Когда фигура такого уровня приобщается к решению проблем наших граждан - это очень важно. Мы говорили о трансформации системы здравоохранения и я попросила также помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, находящихся на оккупированных территориях и требовать надлежащей медицинской помощи и освобождения пленников Кремля, содержащихся по политическим мотивам", - сообщила Супрун.

Уляна подчеркнула, что украинцы очень нуждаются в поддержке международного сообщества. Украинцы, которые живут на оккупированных территориях и находятся в тюрьмах РФ, не имеют шанса получить медицинские услуги. В частности, на территории Крыма МЗ РФ запретило замещающую поддерживающую терапию для пациентов, в результате чего они начинают снова употреблять наркотики, что приводит к передозировкам и самоубийствам.

Фото: Элтон Джон в Киеве (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что в Киеве Элтон Джон встретился с ребенком, которого хотел усыновить девять лет назад.

Топ-10 развенчанных мифов от Уляны Супрун