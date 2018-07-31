Умерла известная российская актриса

Фото: torange.biz

Она скончалась в возрасте 55 лет

В России умерла актриса Московского театра имени М. Н. Ермоловой Наталья Кузнецова. Ей было 55 лет. О кончине актрисы сообщают росСМИ.

"29 июля после продолжительной болезни Наталья Кузнецова скончалась", — сообщили в театре. Наталья Потапова

Смерть актрисы подтвердила ее коллега по театру.

"Она была моей подругой. Мне сейчас очень тяжело. Она была замечательной, очень умной, сильной, красивой, талантливой актрисой. Она была талантливой во всем: замечательно писала и сочиняла", — сказала она.

Прощание с актрисой состоится 1 августа в Боткинской больнице. Похороны пройдут на Митинском кладбище.

Фото: Наталья Кузнецова (ermolova ru)

Наталья Кузнецова родилась 30 октября 1962 года. В 1984 году она окончила ГИТИС и стала играть в театре Ермоловой. Она исполняла роли в спектаклях "Утиная охота-90" (Галина), "Барышня-крестьянка" (Мисс Жаксон), "Бедность не порок" (Маша), ​"Перед заходом солнца" (Фрау Петерс) и другие. Также она была занята в спектакле "Бедный Уильямс" в Центре драматургии и режиссуры.

Кроме того, актриса сыграла в фильмах "Жуков", "Дураки умирают по пятницам", "Сваха", "Темное царство".

Ранее стало известно, что умер украинский художник, которого называли современным Куинджи.

Павел Волик закончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Художник работал резчиком по дереву, занимался гравировкой по металлу, ткал ковры, создавал скульптуры, рисовал картины.

В последние годы Павел Волик преподавал живопись в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка.

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