Умерла знаменитая американская актриса

Иллюстративное фото (pixabay)

О причинах смерти не сообщается

В Лос-Анжелесе, США, скончалась известная голливудская актриса Шарлотта Рэй. Об этом сообщает американское издание Fox News.

92-летняя известная актриса Шарлотта Рэй скончалась в кругу родных и близких в своем собственном доме. Официальная причина смерти не сообщается, но известно, что у актрисы в 2017 году был диагностирован рак костей.

Шарлотта Рэй Любоцки родилась 22 апреля 1926 года в Милоуки, штат Висконсин, США в семье русских евреев. Кроме Шарлотты, у пары было еще две дочери, одна из них – музыкант и композитор Мириам Любоцки.

Фото: Шарлотта Рэй (flickr.com bekahjan)

Шарлотта была замужем за известным композитором Джоном Штрауссом, который умер в 2011 году. За годы брака, в семье родилось два сына. Пара рассталась после того, как Джон Штраусс объявил о своей нетрадиционной ориентации.

Кинокарьера Шарлотты Рэй продолжалась около 40 лет, на ее счету около 90 фильмов и телесериалов. Самые известные из них – это "Разные линии" и "Факты из жизни".

В 1966 году Рэй получила свою первую номинацию "Тони" за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле "Пиквик". В 1969 году – номинацию "Тони" за лучшую женскую роль в фильме "Утром, днем и ночью".

Также Шарлотта Рэй была номинирована на премию "Эмми" в 1975 году и в 1982 году за лучшие женские роли в мини-сериале "Королева бала" и комедийном сериале "Факты из жизни".

У актрисы были проблемы со здоровьем. В 1982 году ей поставили кардиостимулятор, а в 2010 диагностировали рак поджелудочной железы на ранней стадии. Она успешно прошла лечение и полностью вылечилась, но в 2017 году болезнь вернулась и актрисе поставили новый диагноз – рак костей. От этого заболевания умерла мать артистки, ее дядя и старшая сестра.

Напомним, в Канаде был найден мертвым известный манекенщик.

А ранее мы сообщали о том, что умер известный актер, герой фильма "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс".

Видео: РБК-Украина