Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"

Фото: torange.biz

Актрисе было 54 года, корда она скончалась

В Санкт-Петербурге умерла актриса Людмила Глухова. Ей было 54 года. Трагическую новость сообщили в пресс-службе культурно-досугового центра "Красногвардейский", где артистка в последние годы была художественным руководителем.

"Она умела и могла жить и петь ярко, широко, красиво, правильно! Талантливый человек талантлив во всем. Это про Людмилу Борисовну. Коллега, Друг, Мама, Бабушка… Хотя насладиться долгожданной ролью бабушки ей довелось всего несколько дней… Родная наша Людмила Борисовна! Помним, любим, скорбим… Нам невыносимо больно…" – сказано в сообщении.

Фото: Людмила Глухова (goldenmask.ru)

Прощание с актрисой состоится в четверг, 2 августа, в 10:45 в Большом зале крематория (Шафировский проспект, 12).

Людмила Глухова родилась в Иркутской области, окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства.

В 2005 году она стала лауреатом национальной театральной премии "Золотая маска" за роль в спектакле "Песни дождя" театра "ЧелоВЕК".

Людмила Глуховаснялась в таких сериалах, как "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей".

Ранее сообщалось, что умерла известная российская актриса.

Также стало известно, что умер украинский художник, которого называли современным Куинджи.

Павел Волик закончил Львовский институт прикладного и декоративного искусства. Художник работал резчиком по дереву, занимался гравировкой по металлу, ткал ковры, создавал скульптуры, рисовал картины.

В последние годы Павел Волик преподавал живопись в Полтавском национальном техническом университете имени Юрия Кондратюка.

Как сообщалось ранее, в России умер советский режиссер документального кино Игорь Беляев. Ему было 86 лет. За свою карьеру он создал около 100 документальных фильмов.

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