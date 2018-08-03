"Умничка": в сети показали, как проходит утро Тины Кароль и ее сына (видео)

Появилось видео из загородного дома певицы
Известная украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) и ее сын Вениамин утром читают молитву. В сети показали, как сын певицы, стоя в своей комнате в поселке Зазимье Киевской области, обращается к Богу. Соответствующее видео опубликовано на фан-странице Тины Кароль в соцсети Instagram.
"Утро Тины Кароль и ее сына Вениамина!" – отметили в сети.
Видео: Сын Тины Кароль читает молитву (instagram.com/tinakarol_fantina)
"Какие вы молодцы", - прокомментировала одна из пользователей.
"Сынок умничка", - добавили в сети.
Стоит отметить, что некоторые сочли это видео "показухой".
"Зачем такое публиковать?" – спросила Петрик Ирина.
Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)
Напомним, 15 июня 2008 Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Пара обвенчалась в Киево-Печерской лавре. 18 ноября 2008 года певица родила сына Вениамина.
К сожалению, 28 апреля 2013 года в возрасте 32 лет Евгений Огир умер. Причиной трагедии стал рак желудка. У продюсера также есть сын Евгений от первого брака.
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