"Умничка": в сети показали, как проходит утро Тины Кароль и ее сына (видео)

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Появилось видео из загородного дома певицы

Известная украинская певица Тина Кароль (Татьяна Либерман) и ее сын Вениамин утром читают молитву. В сети показали, как сын певицы, стоя в своей комнате в поселке Зазимье Киевской области, обращается к Богу. Соответствующее видео опубликовано на фан-странице Тины Кароль в соцсети Instagram.

"Утро Тины Кароль и ее сына Вениамина!" – отметили в сети.

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 1 Авг 2018 в 11:43 PDT

Видео: Сын Тины Кароль читает молитву (instagram.com/tinakarol_fantina)

"Какие вы молодцы", - прокомментировала одна из пользователей.

"Сынок умничка", - добавили в сети.

Стоит отметить, что некоторые сочли это видео "показухой".

"Зачем такое публиковать?" – спросила Петрик Ирина.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakarol_fantina)

Напомним, 15 июня 2008 Тина Кароль вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Пара обвенчалась в Киево-Печерской лавре. 18 ноября 2008 года певица родила сына Вениамина.

К сожалению, 28 апреля 2013 года в возрасте 32 лет Евгений Огир умер. Причиной трагедии стал рак желудка. У продюсера также есть сын Евгений от первого брака.

Ранее Тина Кароль откровенно рассказала о месте женщины в современном обществе.

Кстати, Тина Кароль рассказала о создании своего самого нашумевшего хита.

Тина Кароль сообщила, что песня "Україна – це ти" была написана в небольшой студии в ее загородном доме.

А недавно Тина Кароль в элегантном наряде покорила фанатов.

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