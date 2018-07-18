Уникальное существо: Дмитрий Комаров похвастался новым другом

Фото: Дмитрий Комаров (РБК-Украина)

Сестра Дмитрия попросила привезти и ей такого друга

Известный телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров развеселил фанатов фотографией со своим новым другом. Снимок Комаров опубликовал на своей странице в Instagram.

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку", который недавно отправился в путешествие по Бразилии, сфотографировался со своим новым другом – забавным ленивцем.

На снимке телеведущий изобразил улыбку, а ленивец тем временем потянулся своей когтистой лапой к камере, которой их снимали.

"Мимими. Новый дружбан. Ленивец. Уникальное существо - добродушное, доверчивое и абсолютно безобидное. Спит 15-16 часов в день, зависнув на дереве в странной позе. Ещё 8 часов не спит, но все равно висит. На том же дереве. Примерно в той же позе. Жует листики. Свое название полностью оправдывает. P.S. Когда видит себя в экране во время селфи - тянется лапой к телефону, царапает его", - так подписал фотографию Дмитрий Комаров.

Скриншот фото (instagram.com/komarovmir)

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии путешественника и отметили, что Дмитрий и ленивец чем-то похожи между собой.

"Забавный. Действительно, как дружбаны", " А вы похожи", - написали поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

"Спасибо за положительные эмоции. Глядя на фото, получаешь частицу добра", "Прикольный какой", - хвалят фотографию фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

"Тот момент, когда идеально вышли на фото оба", "Какой классный! А как позирует. Как будто он селфи делает каждый день", - написали подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Кроме того, сестра Дмитрия, арт-директор сети салонов Kika-style Ангелина Комарова попросила брата привезти этого ленивца ей.

"Привези мне его", - написала Ангелина Комарова.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Но Комаров отпарировал, что у нее уже есть кошка.

" Комарова Ангелина, у тебя есть кошка!" - ответил Дмитрий.

Скриншот комментариев (instagram.com/komarovmir)

Кстати, ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров рассказал, в чем смысл жизни.

Видео: STYLER.rbc.ua