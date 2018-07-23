"Управляй мной": Даша Астафьева воодушевила сеть живым исполнением чувственной песни

Астафьева показала процесс записи песни в студии
Поп-исполнительница Даша Астафьева приятно удивила своих поклонников, опубликовав в сети instagram короткое видео записи своей песни. При этом чувственную композицию "Управляй мной" Астафьева исполняет вживую – без подпевки, ретуши и какой-либо помощи.
При этом следует отметить, что премьера песни "Управляй мной" состоялась еще в ноябре 2015 года. Музыку и слова записал Роман Бабенко. Этой композицией Даша довольно часто балует своих слушателей во время персональных выступлений.
"Песня, которую знают наизусть соседи сверху и снизу. Раньше я пела только в душе, теперь же тишина и наши упражнения - мои друзья", - подписала короткое видео Астафьева. Певица также отметила, что активно занимается с преподавателем по вокалу.
Живое выполнение песни Даши Астафьевой (видео: instagram.com/da_astafieva)
Слова песни, которые выполняет Даша:
"Теперь я понимаю, не все о тебе знаю.
И в такт не попадаю, срывает одежду.
Любовь кричит, кто вы?
Рабы мои, клоны.
Как дети мне дороги, где же вы, кто вы?
Я сама не понимаю куда, привела меня дружба с тобой.
Если хочешь управляй, мной.
В моем сердце сколько хочешь, столько гости.
Я готова быть твоей судьбой.
Частью тебя или даже вдохом последним.
Если хочешь управляй, мной.
Сколько надо поцелуев, столько возьми.
Одержима я одной мечтой.
Жить в середине тебя".
Поклонники певицы пришли в восторг от исполнения этой композиции вживую.
"Как же красиво вы поете, не устану восхищаться", - пишет nastassia.bezrukava.
"Очень чувственно, я даже не слышала эту песню раньше", - признается inphoto_veritas.
"У меня мурашки по всему телу пробежали", - восхищается buangel4ik.
"Прекрасна! Шикарна! Душа с тобою поет, Даша", - пишет keren.great.
"Ой, обожаю эту песню, очень красивая, одна из моих любимых", - комментирует lapulya_ya.
Скриншот комментариев: instagram.com/da_astafieva
Даша Астафьева – Управляй мной (видео: youtube/mamamusic)
Разная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Напомним, ранее Астафьева очень самокритично прокомментировала свою внешность. Также украинская певица откровенно призналась, что уже мечтает примерить образ невесты и завести семью.
Меган Маркл: интересные факты (видео: STYLER)