"Управляй мной": Даша Астафьева воодушевила сеть живым исполнением чувственной песни

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Астафьева показала процесс записи песни в студии

Поп-исполнительница Даша Астафьева приятно удивила своих поклонников, опубликовав в сети instagram короткое видео записи своей песни. При этом чувственную композицию "Управляй мной" Астафьева исполняет вживую – без подпевки, ретуши и какой-либо помощи.

При этом следует отметить, что премьера песни "Управляй мной" состоялась еще в ноябре 2015 года. Музыку и слова записал Роман Бабенко. Этой композицией Даша довольно часто балует своих слушателей во время персональных выступлений.

"Песня, которую знают наизусть соседи сверху и снизу. Раньше я пела только в душе, теперь же тишина и наши упражнения - мои друзья", - подписала короткое видео Астафьева. Певица также отметила, что активно занимается с преподавателем по вокалу.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 22 Июл 2018 в 3:13 PDT

Живое выполнение песни Даши Астафьевой (видео: instagram.com/da_astafieva)

Слова песни, которые выполняет Даша:

"Теперь я понимаю, не все о тебе знаю.

И в такт не попадаю, срывает одежду.

Любовь кричит, кто вы?

Рабы мои, клоны.

Как дети мне дороги, где же вы, кто вы?

Я сама не понимаю куда, привела меня дружба с тобой.

Если хочешь управляй, мной.

В моем сердце сколько хочешь, столько гости.

Я готова быть твоей судьбой.

Частью тебя или даже вдохом последним.

Если хочешь управляй, мной.

Сколько надо поцелуев, столько возьми.

Одержима я одной мечтой.

Жить в середине тебя".

Поклонники певицы пришли в восторг от исполнения этой композиции вживую.

"Как же красиво вы поете, не устану восхищаться", - пишет nastassia.bezrukava.

"Очень чувственно, я даже не слышала эту песню раньше", - признается inphoto_veritas.

"У меня мурашки по всему телу пробежали", - восхищается buangel4ik.

"Прекрасна! Шикарна! Душа с тобою поет, Даша", - пишет keren.great.

"Ой, обожаю эту песню, очень красивая, одна из моих любимых", - комментирует lapulya_ya.

Скриншот комментариев: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева – Управляй мной (видео: youtube/mamamusic)

Разная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее Астафьева очень самокритично прокомментировала свою внешность. Также украинская певица откровенно призналась, что уже мечтает примерить образ невесты и завести семью.

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