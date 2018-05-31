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"Ура! Я дома": Олю Полякову "занесло" в Париж (фото)

STYLERЗвёзды        31.05.2018 - 10:21
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова, как обычно, и развеселила, и поразила поклонников своей красотой

Украинская Суперблондинка Оля Полякова в перерывах между насыщенным гастрольным графиком решила побаловать себя поездкой в романтическую столицу Франции. Певица уже успела похвастаться в своем Іnstagram несколькими фото, сделанными в Париже.

При этом на одном из снимков видим, что Полякова отдыхает в европейской столице не одна, а вместе со своей старшей 13-летней дочерью Машей.

"Ну, короче, занесло меня в Париж", - подписала один из снимков Полякова.

Оля Полякова в Париже

Оля Полякова в Париже (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова в Париже

"Где-то в Париже", - подписала совместное фото с дочерью украинская исполнительница (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А один из снимков рассмешил подписчиков певицы. Вернее, подпись к этому снимку.

"Ура! Я дома))" – пошутила Полякова, сфотографировавшись на фоне бывшей резиденции французских королей в Версале.

Оля Полякова в Версале

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Некоторые пользователи сравнили Полякову с героиней известной серии романов "Анжелика".

"Анжелика, ты ли это?" – улыбается juliamazyar.

Оля Полякова

Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Суперблондинка облачилась в костюм женщины-кошки и удивила фанов откровенным образом.  

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Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
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