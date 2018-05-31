"Ура! Я дома": Олю Полякову "занесло" в Париж (фото)

Полякова, как обычно, и развеселила, и поразила поклонников своей красотой

Украинская Суперблондинка Оля Полякова в перерывах между насыщенным гастрольным графиком решила побаловать себя поездкой в романтическую столицу Франции. Певица уже успела похвастаться в своем Іnstagram несколькими фото, сделанными в Париже.

При этом на одном из снимков видим, что Полякова отдыхает в европейской столице не одна, а вместе со своей старшей 13-летней дочерью Машей.

"Ну, короче, занесло меня в Париж", - подписала один из снимков Полякова.

Оля Полякова в Париже (фото: instagram.com/polyakovamusic)

"Где-то в Париже", - подписала совместное фото с дочерью украинская исполнительница (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А один из снимков рассмешил подписчиков певицы. Вернее, подпись к этому снимку.

"Ура! Я дома))" – пошутила Полякова, сфотографировавшись на фоне бывшей резиденции французских королей в Версале.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Некоторые пользователи сравнили Полякову с героиней известной серии романов "Анжелика".

"Анжелика, ты ли это?" – улыбается juliamazyar.

Скриншот комментариев instagram.com/polyakovamusic

Напомним, ранее Суперблондинка облачилась в костюм женщины-кошки и удивила фанов откровенным образом.

Оля Полякова: интересные факты (видео: STYLER.rbc.ua)