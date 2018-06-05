Услышать украинское: топ лучших песен и клипов мая (видео)

Styler собрал для вас самые яркие треки и клипы мая от украинских исполнителей

В последний месяц весны украинские музыканты порадовали нас десятками новых треков, клипов и альбомов. Сегодня Styler составил свой топ музыкальных новинок мая.

Отдельно хотелось бы выделить "зачарованого принца" Олега Винника, откровенных Настю Каменских и Alyosha, а также крутой дебют певицы Zabavka и "патриотический" трек француза с украинской душой Поля Манондиза. Итак...

В начале мая вышел дебютный полноформатный альбом настоящего феномена украинской современной музыки – группы LATEXFAUNA.

Видео с YouTube/MOON Records Audio

В середине мая французский певец Поль Манондиз представил титульную песню со своего первого украиноязычного альбома "Мій Рай". По его словам, эта пластинка лучше всего характеризуется словом "патриотическая".

Видео с YouTube/MusicVideoUA

11 мая в украинской музыке стало на одну творческую единицу больше – молодая исполнительница Zabavka официально представила свою первую "приключенческую" песню.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

NK (она же - Настя Каменских) продолжает выпускать украиноязычные песни, которые, по мнению многих критиков, намного лучше, чем ее предыдущие работы. Вот и новый клип Насти менее, чем за сутки собрал первый миллион просмотров. А сама композиция уже стала радиохитом.

Видео с YouTube/NKofficial

Столичная рок-четверка The Frunk представила лирик-видео на свой самый свежий сингл.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

Свой новый полноформатный альбом в мае представила одна из самых романтических групп Женя і Катя.

Видео с YouTube/Женя і Катя

Новый потенциальный хит от киевлянина ADAM, который собирает полные залы по всей стране. В этой песне есть что-то такое, от чего "рвань рве".

Видео с YouTube/adam.music.production

Еще в мае саундпродюсер Джамалы презентовал летний танцевальный хит. Через собственное творчество Morphom старается доносить актуальные тренды мировой электронной сцены до широкой аудитории в Украине.

Видео с YouTube/MORPHOM OFFICIAL

"Йде дощ" - это дань уважения группы Вихід У Місто синтезаторной поп-музыке конца 80-х начала 90-х прошлого века.

Видео с YouTube/MusicVideoUA

Это, по словам участников группы, первая лирическая композиция в репертуаре GONTA, поэтому к созданию видеоклипа они подходили с большой ответственностью и любовью.

Видео с YouTube/GONTA

Сюжета как такового в новом клипе Alyosha нет. Зато она без одежды позирует перед камерой.

Видео с YouTube/Alyosha

All Stars MOZGI Entertainment ("Время и Стекло", MOZGI, Michelle Andrade) впервые спели вместе на украинском языке!

Видео с YouTube/MOZGI Entertainment

Пока поклонники Олега Винника ожидают от своего кумира клип на "Ты в курсе", артист решил удивить их совершенно неожиданным видео на уже известную, но немного забытую самим музыкантом композицию "Дай мені помріяти", которая стала саундтреком к мультфильму "Зачарований принц".

Видео с YouTube/ОЛЕГ ВИННИК

Напомним, в прошлом месяце Styler собрал самые яркие треки и клипы апреля от украинских исполнителей.