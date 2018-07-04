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Услышать украинское: топ лучших песен и клипов июня

STYLERЗвёзды        04.07.2018 - 15:18
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Styler собрал для вас самые "жаркие" треки и клипы июня от украинских исполнителей

Летние отпуска - это не для украинских артистов. Музыканты не только играют на многочисленных фестивалях, но и сидят на студиях, работая над новыми песнями. Как результат - долгожданный трек от "Бумбокса" и The Gitas, летняя композиция от Александра Положинского, потрясающий кавер на "Вовчицю" Олега Винника в исполнении Поля Манондиза и многое другое.

Итак, топ музыкальных новинок июня от Styler.

Океан Ельзи - "В небо жене"

По словам Святослава Вакарчука, музыканты культовой группы хотели сделать песню "в стиле первых альбомов". Получилось ли это у них - судить вам.

Видео: YouTube/Океан Ельзи

Був'є - "Сонечко шкварить"

Новый летний трек от сайд-проекта Александра Положинского, который войдет в будущий альбом коллектива.

Песня: SoundCloud/boovyeah

PIVNICH - "Lovely Eve"

Эта композиция наталкивает на легкие алюзии с дуэтным синглом Ника Кейва и Кайли Миноуг "Where The Wild Roses Grow".

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"

Совместный трек групп Андрея Хлывнюка и Саши Чемерова, который музыканты хотели сделать очень давно, но "как-то не доходили руки". Эта песня, к слову, - самый свежий на сегодняшний день материал от "Бумбокса". 

Видео: YouTube/familyboombox

Paul Manandise - "Jeune Louve"

Французский певец перепел известный хит украинского артиста Олега Винника. Поль сам перевел "Вовчицю" на французский язык. Получилось атмосферно.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

5 Vymir - "Танцюю"

Новый сингл киевского квартета из грядущего третьего альбома. Любителям британской музыки эта песня точно придется по душе!

Видео: YouTube/5 Vymir

Сонце В Кишені - "Angel, My Friend"

Слушайте и наслаждайтесь новым англоязычным произведением черкасских рокеров.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Тері Фао - "Забери мене на берег"

Новая душевная работа молодого киевского проекта.

Видео: YouTube/Тері Фао

ADAM - "В липні"

Еще одна "морская" песня. Теперь от Миши Клименко и его банды. Кстати, первый альбом ADAM "ЧЮЗ МЮЗ" наделал немало шума в прошлом году.  

Видео: YouTube/adam.music.production

Останній Притулок - "Ходять люди"

Композиция "Ходять люди" - последний сингл перед выходом мини-альбома этих позитивных парней.

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Люсі - "НОЙ"

Это первая работа талантливой девушки за последние 8 месяцев. Она, к слову, сама стала режиссером этого видео. 

Видео: YouTube/Люсі

ÜNAK - "Ти моя"

Музыканты из Днипра называют этот клип "отрывком из жизни влюбленной пары, фрагментом лета, маленьким сборником положительных моментов".

Видео: YouTube/MusicVideoUA

Напомним, в прошлом месяце Styler собрал самые яркие треки и клипы мая от украинских исполнителей.

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Теги: украинская музыка
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