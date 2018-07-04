Услышать украинское: топ лучших песен и клипов июня

Styler собрал для вас самые "жаркие" треки и клипы июня от украинских исполнителей
Летние отпуска - это не для украинских артистов. Музыканты не только играют на многочисленных фестивалях, но и сидят на студиях, работая над новыми песнями. Как результат - долгожданный трек от "Бумбокса" и The Gitas, летняя композиция от Александра Положинского, потрясающий кавер на "Вовчицю" Олега Винника в исполнении Поля Манондиза и многое другое.
Итак, топ музыкальных новинок июня от Styler.
Океан Ельзи - "В небо жене"
По словам Святослава Вакарчука, музыканты культовой группы хотели сделать песню "в стиле первых альбомов". Получилось ли это у них - судить вам.
Видео: YouTube/Океан Ельзи
Був'є - "Сонечко шкварить"
Новый летний трек от сайд-проекта Александра Положинского, который войдет в будущий альбом коллектива.
Песня: SoundCloud/boovyeah
PIVNICH - "Lovely Eve"
Эта композиция наталкивает на легкие алюзии с дуэтным синглом Ника Кейва и Кайли Миноуг "Where The Wild Roses Grow".
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене"
Совместный трек групп Андрея Хлывнюка и Саши Чемерова, который музыканты хотели сделать очень давно, но "как-то не доходили руки". Эта песня, к слову, - самый свежий на сегодняшний день материал от "Бумбокса".
Видео: YouTube/familyboombox
Paul Manandise - "Jeune Louve"
Французский певец перепел известный хит украинского артиста Олега Винника. Поль сам перевел "Вовчицю" на французский язык. Получилось атмосферно.
Видео: YouTube/MusicVideoUA
5 Vymir - "Танцюю"
Новый сингл киевского квартета из грядущего третьего альбома. Любителям британской музыки эта песня точно придется по душе!
Видео: YouTube/5 Vymir
Сонце В Кишені - "Angel, My Friend"
Слушайте и наслаждайтесь новым англоязычным произведением черкасских рокеров.
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Тері Фао - "Забери мене на берег"
Новая душевная работа молодого киевского проекта.
Видео: YouTube/Тері Фао
ADAM - "В липні"
Еще одна "морская" песня. Теперь от Миши Клименко и его банды. Кстати, первый альбом ADAM "ЧЮЗ МЮЗ" наделал немало шума в прошлом году.
Видео: YouTube/adam.music.production
Останній Притулок - "Ходять люди"
Композиция "Ходять люди" - последний сингл перед выходом мини-альбома этих позитивных парней.
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Люсі - "НОЙ"
Это первая работа талантливой девушки за последние 8 месяцев. Она, к слову, сама стала режиссером этого видео.
Видео: YouTube/Люсі
ÜNAK - "Ти моя"
Музыканты из Днипра называют этот клип "отрывком из жизни влюбленной пары, фрагментом лета, маленьким сборником положительных моментов".
Видео: YouTube/MusicVideoUA
Напомним, в прошлом месяце Styler собрал самые яркие треки и клипы мая от украинских исполнителей.