"Уснула с сигаретой в руке": известная российская актриса попала в реанимацию

Фото: Скорая помощь в России (pixabay.com)

Причиной возгорания стала неосторожность артистки, уснувшей на своей даче с сигаретой в руке

Известная российская актриса Марианна Рубинчик была госпитализирована с ожогами тела более 51%. Больше всего пострадали лицо, шея и руки. Об этом сообщают российские СМИ.

В данный момент Рубинчик находится в одной из московских клиник, куда была переведена из областной реанимации. Сама госпитализация в отделение реанимации одной из больниц в Московской области произошла еще 29 июня. О случившемся рассказали только после перевода в один из частных реабилитационных центров столицы.

Фото: Марианна Рубинчик (facebook.com/zdesface)

На текущий момент о состоянии 44-летней артистки ничего не сообщается. Родственники никак не комментируют ситуацию.

Марианна Рубинчик – дочь кинорежиссера Валерия Рубинчика и киноактрисы Валентины Шендриковой. Снялась в таких картинах, как "Нанкинский пейзаж", "Кино про кино", в сериалах "Час Волкова-3" и "Час Волкова-4".

Напомним, что недавно умер популярный американский актер, звезда сериала "Стартрек". Актеру на момент смерти было 86 лет.

Видео: (video.rbc.ua)