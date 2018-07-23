"Устала быть сильной": Анна Седокова не смогла выехать из Киева  и расплакалась (фото)

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица не попала на поезд

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая живет в России, не смогла попасть на поезд из Киева в Москву. Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

"Это я. За часа два до того, как не попала в свой поезд. Дело было сегодня и предполагалось, что последний пост будет выложен уже под убаюкивающий стук колес поезда, но нет. Дело в том, что билет, купленный в Москве, невозможно распечатать в Киеве, и точно так же наоборот", - рассказала певица.

Скриншот поста (instagram.com/annasedokova)

"И вот стою я у кассы с малым на руках, шестью чемоданами с детскими машинками и бананами от мамы, а в кассе милая девушка говорит: "Раньше думать надо было!". Ну, конечно, раньше, я что спорю, что ли. Но у меня видите - шарики в голове. Я же детей порадовать хотела. Итак, сказали билеты те сдавать и покупать новые, а у меня карту заблокировали, а когда ее разблокировали, продажа билетов была уже завершена. За 15 минут заканчивается. Это вам такой лайфхак от Седоковой", - отметила она.

Фото: Анна Седокова в центре Киева (instagram.com/annasedokova)

"Итак, все мои шесть чемоданов и 26 пакетиков, Гектор, коляска, няня, сервиз от мамы, игрушки от подружки, упаковались обратно в машину и поехали назад. Малыш смешил меня всю дорогу, а смотрела в окно, тихо ревела и думала, как же я устала быть сильной..." – пожаловалась звезда.

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Скриншот (instagram.com/annasedokova)

Ранее сообщалось, что Анна Седокова отпраздновала день рождения дочери в Киеве.

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