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"Уставшая и изнеможенная": Регина Тодоренко устроила себе отдых на море (фото)

STYLERЗвёзды        09.07.2018 - 17:32
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая рассказала о своем графике работы

Украинская ведущая, ранее известная по тревел-шоу "Орел и Решка", Регина Тодоренко, которая недавно представила свой проект в России, уехала на отдых. На своей странице в соцсети Instagram звезда поделилась снимком в купальнике на фоне моря.

На фото Регина предстала без макияжа.

"Ребяточки, эти полгода были очень насыщенными! Не говорю, что тяжелыми, потому что радуюсь такой занятости 24/7!" – рассказала ведущая.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"На этом фото я выгляжу уставшей, изнеможенной, но счастливой от количества работы, которую мне дает вселенная! Осталось еще миллион незаконченных дел: проверить каждый выпуск на цензуру, отчистить права на песни, домонтировать оставшиеся проекты, внести правки по графике, сдать проект каналу fridaytv, но все же работать дистанционно, сидя возле моря, гораздо приятнее, чем в офисе у компьютера", – отметила Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Скриншот поста (instagram.com/reginatodorenko)

Ранее Регина Тодоренко заставила недоумевать поклонников.

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