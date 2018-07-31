"Уже бы голая пошла": Надя Дорофеева показала поклонникам подтянутые бедра

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева прошлась в купальнике по Каннах

Поп-исполнительница Надя Дорофеева вскружила головы своих instagram-подписчиков, опубликовав "полуобнаженное" фото в откровенном купальнике. Так, на снимке мы видим Надю со спины. Длинные ноги и округлые бедра певицы вызвали настоящую бурю восторженных комментариев.

При этом на фото вместе с Надей – певец Дима Монатик. Пара шагает в сторону роскошного отеля "Карлтон интерконтинентал" в Каннах, Франция.

Напомним, что именно в этой стране Надя Дорофеева и MONATIK сняли свой luxury-клип на песню "Глубоко".

Однако съемки яркого видеоролика проходили не в роскошном отеле, а в необычном футуристическом доме модельера Пьера Кардена Bubble House в Каннах.

"Я вижу опасность", - коротко подписала черно-белый снимок Дорофеева. Именно так начинается новая песня "Глубоко".

Роскошная Надя Дорофеева и Дима Монатик в Каннах (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Подписчики Дорофеевой не могли прости стороной столь эффектный снимок своей любимицы.

"Хороший орешек", - пишет gnatishyn.

"Голая уже пошла бы, чего мелочиться", - улыбается drugaj1.

"Классная песня, классный клип, классная фотка", - подмигивает super_malvinka.

"Вот это черешня", - соглашается giorgiy_8.

"Какая фигура!" - отмечает margarita_levshina.

"Ого)) ходили бы так и у нас девушки, жизнь сразу удалась бы", - смеется ilya_parabellum.

"Вау, очень красивая фигура, наверняка и труда в нее немало вложено", - пишет d.stilegg.

Отметим, что в сети есть и другие снимки из этой серии фото. Сделала их Таня Муиньо - стилист, которая также была в команде съемок клипа "Глубоко".

Дима Монатик и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/tanumuino)

Кстати, ранее Надя Дорофеева показала, как оттачивала хореографию для нового клипа "Глубоко". Боле того, певица даже отметила, что эти движения так и не вошли в уже готовую видеоработу.

Отметим также, что после презентации громкой премьеры Дорофеева отправилась в Турцию. Правда, с рабочим визитом - у группы "Время и Стекло" там было выступление. И все же певица смогла совместить приятное с полезным. Более того, Дорофеева показала подтянутую фигуру в очень стильном купальнике.

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