"Уже не такая молодая": Астафьева поразила фанатов откровенным признанием (видео)

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Певица призналась, что сомневается в своем внешнем виде

Известная украинская певица Даша Астафьева поразила поклонников откровенными признаниями о своем внешнем виде и планами на будущее. Об этом сообщает "ТСН".

"Вот у меня сразу щеки под глазами – отеки. Вечно голову выше, нос по ветру – подбородка не будет. Со временем я понимаю, что уже не такая молодая, у меня есть сомнения по поводу своего тела. Я не могу выступать в костюмах, в которых выступала еще пять лет назад. Все так привыкли видеть меня с красной помадой, что есть люди, которые говорят: это серьезно Астафьева? Больших усилий потребовалось полюбить себя", - сказала она.

Более того, исполнительница призналась, что мечтает стать невестой и иметь семью.

"Я, как любая девушка, хочу семью, хочу быть невестой, матерью... Я хотела ребенка с первого дня, как встретила Артема. Он меня позвал на первое свидание. Я вместо того, чтобы слушать его, сидела и думала, какой он будет хороший папа. Не знаю, возможно, еще не наше время", - подчеркнула она.

Кстати, известная украинская певица, экс-участница группы "Nikita", украинский секс-символ Даша Астафьева поделилась с поклонниками трогательными фотографиями со своим возлюбленным.

Что вы не знали о поцелуях (video.rbc.ua)