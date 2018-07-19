"В команде": Ольга Сумская показала, как вместе с Зеленским снимается в новом фильме

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Сумская сыграет соседку главных героев новой комедии

Известная украинская актриса Ольга Сумская снимается в новой украинской комедии от студии "Квартал 95" – "Я, ты, он, она". Отметим, что одну из главных ролей в романтическом фильме сыграет украинский шоу-мен и комик Владимир Зеленский.

Так, на своей instagram-страничке Сумская опубликовала несколько фотографий съемочного закулисья. На снимках народная артистка Украины позирует вместе со своими партнерами по съемочной площадке: Владимир Зеленский, Настя Короткая и Станислав Боклан.

"Съемка длилась до 4 утра, но в какой команде!" – подписала серию фотографий Сумская.

При этом отмечается, что Сумская и Боклан исполнят в комедии второстепенные роли. Им выпали роли семейной пары, которая живет по соседству с главными героями романтической киноленты.

Ольга Сумская, Владимир Зеленский и Станислав Боклан (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумская с коллегами по фильму – Станиславом Бокланом и Настей Короткой, которая играет главную роль в фильме "Я, ты, он, она" (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга Сумская по время съемок украинской комедии (фото: instagram.com/olgasumska)

Подписчики актрисы поспешили поздравить ее с новой интересной ролью. Многие отметили, что очень ждут выхода нового фильма.

"Чекаю на прем'єру, дуже цікаво, що із цього вийде", - пишет eliza_kibkalo_oner.

"Супер команда", - улыбается oksanabiliachenko.

"Какие вы все классные", - восхищается svetlana_ivashkevich.

"Зато какой результат будет", - уже предвкушает ilona_vla.

"Супер команда. Супер актори. Натхнення вам у творчості. Щоб і надалі ми могли мати задоволення бачити вас на екранах", - желает tatiana_pism.

При этом многие подписчики стали уточнять у Ольги, когда же ждать выхода фильма "Я, ты, он, она". Отметим, что показать комедию на широких экранах обещают уже в конце декабря 2018 года.

Станислав Боклан, Ольга Сумская, Настя Короткая и Владимир Зеленский на съемках фильма "Я, ты, он, она" (фото: facebook.com/MeYouHeShe.movie)

Сюжет фильма рассказывает о сложностях семейной жизни, с которыми сталкиваются многие пары, которые уже много лет вместе. Так, главные герои фильма – Максим и Яна – уже 10 лет разделяют общий брак. При этом все эти 10 лет совместной жизни паре сложно назвать как счастливыми, так и плохими. Это были обычные отношения.

В какой-то момент пара понимает, что дальше так продолжаться не может и они решают развестись. При этом к этому моменту они уже пытаются завести новые отношения "на стороне".

Но прежде чем окончательно расторгнуть свой брак, им выделяется месяц для окончательного выяснения отношений и возможного примирения. И здесь начинается самое интересное! Максим и Яна впервые за многие годы по-настоящему поссорились. Они понимаю, что нужно дать друг другу шанс и попробовать вместе то, от чего они все эти годы отказывались: экстрим, эротические фантазии и просто странные пожелания. Получится ли что-то из этого?

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