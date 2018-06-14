"В небо жене спогади юрбою": новая песня Вакарчука всколыхнула сеть

Первые строки лидер ОЭ написал во время поездки по побережью Тихого океана
Группа "Океан Ельзи" выпустила новый сингл "В небо жене". Релиз песни состоялся в четверг, 14 июня.
По словам Святослава Вакарчука, мелодия к композиции "В небо жене" появилась еще во время его пребывания в Стэнфордском университете зимой 2018 года, где он не только учился, но и находил время для джем-сейшенов с друзьями.
Во время одной из таких импровизаций и родилась мелодия, а вскоре, во время поездки по побережью Тихого океана Святославу пришли первые строки. Правда финальный текст композиции был написан уже в Украине.
"Эта песня напомнила нам "Океан Ельзи" периода ранних двухтысячных. Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. Но сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", - прокомментировал Вакарчук.
Океан Ельзи - В небо жене
Пользователи сети уже успели оценить новое творение украинской рок-группы и отмечают, что этот трек станет "хитом этого лета".
"Как всегда - шедевр! Ждем клип", - написала поклонница группы.
Скриншот комментариев (facebook.com/okeanelzyofficial)
Напомним, 24 августа 2018 года на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится большой концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи", который станет первым после почти годичного концертного перерыва.
Ранее Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве.
Видео: РБК-Украина