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"В семье авторитет дедушка": Яна Клочкова поделилась секретами воспитания сына

STYLERЗвёзды        05.07.2018 - 15:33
Фото: Яна Клочкова (УНИАН)
Фото: Яна Клочкова (УНИАН)

Олимпийская чемпионка воспитывает восьмилетнего сына Александра

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванью Яна Клочкова, которую называли украинской "золотой рыбкой", поделилась секретами воспитания ребенка. Об этом она сообщила в интервью изданию "Сегодня".

Олимпийская чемпионка воспитывает 8-летнего сына Александра. Яна призналась, что до сих пор себя не ощущает мамой. Кстати, сын спортсменки растет без отца.

"На мой взгляд, я очень добрая мама. Саша растет без отца, поэтому я стараюсь компенсировать ему эту любовь подарками, все ему позволяю, поощряю. Бабушка его тоже "залюбила", поэтому в этом плане он у нас немного разбалованный. Но дисциплина конечно тоже присутствует. Он занимается спортом – футболом, дзюдо, завоевывает медали", - рассказала она.

Клочкова поделилась секретами воспитания, а также призналась, наказывает ли сына.

"Когда он был маленьким, то могла в угол поставить, а сейчас уже сложно. Его темперамент и горячая кровь дают о себе знать. Но у нас в семье авторитет дедушка. Именно он прививает ему мужские качества", - говорит "золотая рыбка".

Фото: Яна Клочкова с сыном Александром (пресс-служба Яны Клочковой/segodnya.ua)

Яна подчеркнула, что нужно всегда разговаривать с детьми.

"Я, например, перед сном всегда спрашиваю сына как прошел его день. Очень люблю проводить с ним время: велосипеды, веревочный парк и другие активности", - отметила спортсменка.

Она добавила, что воспитание ребенка должно быть сбалансированным и все должно быть в меру.

"Важно не переступить эту грань, когда они понимают, что им все могут купить, что не нужно стараться, что-то делать", - подытожила Клочкова.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова страдает от нападок бабушки экс-супруга.

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Теги: спортсмены, ребенок
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