"В семье авторитет дедушка": Яна Клочкова поделилась секретами воспитания сына

Олимпийская чемпионка воспитывает восьмилетнего сына Александра

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванью Яна Клочкова, которую называли украинской "золотой рыбкой", поделилась секретами воспитания ребенка. Об этом она сообщила в интервью изданию "Сегодня".

Олимпийская чемпионка воспитывает 8-летнего сына Александра. Яна призналась, что до сих пор себя не ощущает мамой. Кстати, сын спортсменки растет без отца.

"На мой взгляд, я очень добрая мама. Саша растет без отца, поэтому я стараюсь компенсировать ему эту любовь подарками, все ему позволяю, поощряю. Бабушка его тоже "залюбила", поэтому в этом плане он у нас немного разбалованный. Но дисциплина конечно тоже присутствует. Он занимается спортом – футболом, дзюдо, завоевывает медали", - рассказала она.

Клочкова поделилась секретами воспитания, а также призналась, наказывает ли сына.

"Когда он был маленьким, то могла в угол поставить, а сейчас уже сложно. Его темперамент и горячая кровь дают о себе знать. Но у нас в семье авторитет дедушка. Именно он прививает ему мужские качества", - говорит "золотая рыбка".

Фото: Яна Клочкова с сыном Александром (пресс-служба Яны Клочковой/segodnya.ua)

Яна подчеркнула, что нужно всегда разговаривать с детьми.

"Я, например, перед сном всегда спрашиваю сына как прошел его день. Очень люблю проводить с ним время: велосипеды, веревочный парк и другие активности", - отметила спортсменка.

Она добавила, что воспитание ребенка должно быть сбалансированным и все должно быть в меру.

"Важно не переступить эту грань, когда они понимают, что им все могут купить, что не нужно стараться, что-то делать", - подытожила Клочкова.

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