"В тупике": Маша Ефросинина рассказала о новом увлечении сына (фото)

Ведущая поделилась материнским опытом
Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками забавной историей о своем трехлетнем сыне Александре. На отдыхе мальчик увлекся взрослой девушкой, чем озадачил свою маму. Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram.
"Вернулся мой сын с моря! Говорит, увлекся там красивой девочкой. Зовут Катя. И ей всего-то каких-то...20 лет. #в тупике #мой Александр", - написала звезда.
Стоит отметить, что 25 августа мальчику исполнится четыре года.
Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)
Ситуацию прокомментировали пользователи сети:
"Ох уж эти Кати".
"Джентльмен".
"Красавчик".
"Ох уж эти мужчины".
"А у нас Лиза...13 лет. Первый курортный роман".
"Вот те на!".
"А через каких-то лет 20 эта ситуация может набрать больших масштабов".
Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)
39-летняя ведущая и ее супруг – бизнесмен Тимур Хромаев воспитывают двух детей: дочь Нану, которая родилась 16 февраля 2004 года, и сына Александра, рожденного 25 августа 2014-го.
Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)
Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)
Напомним, Ефросинина поделилась с поклонницами дельным советом. Ведущая рассказала, как не надо вести себя на первом свидании.
Кстати, Маша Ефросинина написала смешной стих "о наболевшем".
Звезда посвятила свое творение ревнивым и подозрительным девушкам, которые безосновательно подозревают своего возлюбленного в измене.
Ранее Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг.
Что вы не знали о Маше Ефросининой (видео: STYLER.rbc.ua)