"В тупике": Маша Ефросинина рассказала о новом увлечении сына (фото)

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая поделилась материнским опытом

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина поделилась с поклонниками забавной историей о своем трехлетнем сыне Александре. На отдыхе мальчик увлекся взрослой девушкой, чем озадачил свою маму. Об этом звезда рассказала на своей странице в соцсети Instagram.

"Вернулся мой сын с моря! Говорит, увлекся там красивой девочкой. Зовут Катя. И ей всего-то каких-то...20 лет. #в тупике #мой Александр", - написала звезда.

Стоит отметить, что 25 августа мальчику исполнится четыре года.

Фото: Маша Ефросинина с сыном (instagram.com/mashaefrosinina)

Ситуацию прокомментировали пользователи сети:

"Ох уж эти Кати".

"Джентльмен".

"Красавчик".

"Ох уж эти мужчины".

"А у нас Лиза...13 лет. Первый курортный роман".

"Вот те на!".

"А через каких-то лет 20 эта ситуация может набрать больших масштабов".

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

39-летняя ведущая и ее супруг – бизнесмен Тимур Хромаев воспитывают двух детей: дочь Нану, которая родилась 16 февраля 2004 года, и сына Александра, рожденного 25 августа 2014-го.

Скриншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

Скриншот комментариев (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, Ефросинина поделилась с поклонницами дельным советом. Ведущая рассказала, как не надо вести себя на первом свидании.

Кстати, Маша Ефросинина написала смешной стих "о наболевшем".

Звезда посвятила свое творение ревнивым и подозрительным девушкам, которые безосновательно подозревают своего возлюбленного в измене.

Ранее Маша Ефросинина рассказала, как ей удалось выиграть конкурс красоты с весом 80 кг.

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