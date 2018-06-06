"Вакарчук напрягся": Олег Винник отыграл масштабный концерт во Львове (видео)

Артист выступал под дождем
В субботу, 2 июня, во Львове состоялся самый масштабный концерт Олега Винника в его карьере. Послушать артиста пришло около 20 тыс. зрителей.
Винник выступал под дождем на стадионе "Арена Львов". Певец исполнил как новые песни, так и популярные хиты: "Нино", "Счастье", "Вовчиця".
Видео: Концерт Олега Винника во Львове (facebook.com/babaandkit)
Ради незабываемого шоу Винник привез с собой десять фур со световой и звуковой аппаратурой а также огромными светодиодными экранами, заполняющими всю площадь сцены. Каждая композиция сопровождалась видео и световыми эффектами
В сети активно обсуждают концерт Олега Винника.
"Главное, чтобы Басков не видел", - пишут в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/evgen.buderatsky)
"Волчицы", - отметили пользователи.
"Вакарчук напрягся", - шутят в сети.
"Вот кандидат в президенты. Его волчицы перебили бы гречку и наборы с шампунями", - добавили в комментариях.
Скриншот комментариев (facebook.com/evgen.buderatsky)
"Вот для кого стадион строили", - уточнили пользователи.
напомним, как полуобнаженный и мокрый Винник покорил поклонниц откровенным видео.
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