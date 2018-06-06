"Вакарчук напрягся": Олег Винник отыграл масштабный концерт во Львове (видео)

Артист выступал под дождем

В субботу, 2 июня, во Львове состоялся самый масштабный концерт Олега Винника в его карьере. Послушать артиста пришло около 20 тыс. зрителей.

Винник выступал под дождем на стадионе "Арена Львов". Певец исполнил как новые песни, так и популярные хиты: "Нино", "Счастье", "Вовчиця".

Видео: Концерт Олега Винника во Львове (facebook.com/babaandkit)

Ради незабываемого шоу Винник привез с собой десять фур со световой и звуковой аппаратурой а также огромными светодиодными экранами, заполняющими всю площадь сцены. Каждая композиция сопровождалась видео и световыми эффектами

В сети активно обсуждают концерт Олега Винника.

"Главное, чтобы Басков не видел", - пишут в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/evgen.buderatsky)

"Волчицы", - отметили пользователи.

"Вакарчук напрягся", - шутят в сети.

"Вот кандидат в президенты. Его волчицы перебили бы гречку и наборы с шампунями", - добавили в комментариях.

Скриншот комментариев (facebook.com/evgen.buderatsky)

"Вот для кого стадион строили", - уточнили пользователи.

напомним, как полуобнаженный и мокрый Винник покорил поклонниц откровенным видео.

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