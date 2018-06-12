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"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)

STYLERЗвёзды        12.06.2018 - 10:23
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Подписчики ведущего не упустили шанс немного подшутить над Горбуновым

Популярный 47-летний ведущий Юрий Горбунов похвастался перед своими подписчиками в сети Іnstagram фото в "знойной компании". Так, в рамках своей работы, телеведущий сделал совместный снимок с четырьмя танцовщицами, одетых в латиноамериканском стиле.

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов в знойной компании (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При этом подписчики Юрия успели пустить в его сторону несколько колких шуток, мол, а знает ли жена – Катя Осадчая – в какой компании отдыхает ее муж.

"Катерина не ревнует?" – спрашивает shsherbiak_vitalik.

"Ваш гарем?" – улыбается sofia__humenna.

"Тут шляпки поувесистее, чем у Катюшки", - пишет ksenichka.

Скриншот комментариев instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, что официально телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая зарегистрировали свой брак в 2017 году. При этом долгое время пара скрывала романтические отношения. 18 февраля 2017 года у Горбунова и Осадчей родился сынок Ваня. С первой супругой Людмилой у Горбунова не было общих детей.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Юрий Горбунов на прогулке с сыном Иваном

Юрий Горбунов на прогулке с сыном Иваном (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Горбунов и Осадчая

Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, ранее телеведущая Катя Осадчая появилась в новом вечернем образе, который пришелся по душе ее подписчикам. Некоторые даже отметили, что в атласном платье телеведущая похожа на выпускницу.

Звездная пара Горбунов и Осадчая (видео: STYLER.rbc.ua)

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Теги: Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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