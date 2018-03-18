Ванесса Паради выходит замуж: стало известно имя жениха

У жениха актрисы трагическая судьба

Знаменитая французская актриса Ванесса Паради собралась замуж. Свадьба запланирована на июль 2018 года и состоится на острове Иль-де-Ре в Атлантическом океане, поблизости крепости Ла-Рошель. Об этом сообщает издание "Хадашот".

Известная французская актриса Ванесса Паради снова выходит замуж. Избранником актрисы стал выходец из бедной еврейской семьи уроженцев Марокко – французский писатель и режиссер Самюэль Беншетри.

Отец Самюэля был слесарем, а мать парикмахером. Вырос Беншетри в парижском пригороде Шампиньи-сюр-Марн. В 15 лет он бросил учебу и начал зарабатывать на жизнь. Перебивался случайными заработками, работал помощником фотографа, нарезчиком фильмов.

В 2000 году Беншетри опубликовал своей первый роман "Рассказа одного бездельника", а три года спустя снял свой первый фильм, комедию "Дженис и Джон", в котором главную роль сыграла Мари Трентиньян, дочь легендарного актера Жана-Луи Трентиньяна, которая на тот момент была женой Беншетри.

Мари Трентиньян погибла в июле 2003 года. Во время съемок в Вильнюсе, ее до смерти избил близкий друг – певец Бертран Канта. От брака с Мари у Самюэля остался сын.

Кроме того, писатель посвятил книгу своей жене "La nuit avec ma femme", где размышляет о насилии в отношении женщин.

Самюэль Беншетри полностью погружается в литературу, но в 2008 году возвращается с криминальной драмой "Я всегда мечтал стать гангстером". Этот фильм получил награду за лучший сценарий на фестивале в Сандэнсе.

Для Ванессы Паради этот брак тоже не первый. Почти 15 лет она прожила в гражданском браке с американским актером Джонни Деппом. Пара рассталась в 2012 году. У них двое детей – дочь Лили-Роуз и сын Джек.

У Самюэля Беншетри, кроме сына от брака с Мари Трентиньян, есть еще внебрачная дочь от актрисы Анны Муглалис.

Бешентри и Паради встречаются уже более двух лет. Впервые на публике они появились в 2016 году. Пара вместе приехала на фестиваль в швейцарский город Локарно, где Беншетри представил свой новый фильм "Собака" с Ванессой Паради в главной роли.

Пара познакомилась на съемках этого фильма и между ними завязались отношения.

Кстати, в украинский прокат вышел фильм с Ванессой Паради о Донбассе.

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