Вера Брежнева в коротких шортах восхитила сеть стройными ногами (фото)

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Украинская артистка показала соблазнительный снимок

Популярная украинская певица, актриса, телеведущая Вера Брежнева, которая недавно снялась топлес для рекламы, восхитила пользователей сети стройными ногами.

Видео: РБК-Украина

На фото, опубликованном в Instagram-аккаунте певицы, 36-летняя поп-звезда предстала в стильном повседневном образе: Брежнева позирует в джинсовых мини-шортах, черно-белой тельняшке и в очках Celine.

"Выходной он такой. Ничего не хочется делать. Я одна такая?" - обратилась Вера к подписчикам.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники украинской певицы засыпали Брежневу комплиментами, похвалив ее стиль и стройные ноги.

"Какая вы худенькая, а ножки - огонь!" - написал один из юзеров.

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

"Вы все моложе и моложе", - отметила еще одна поклонница Брежневой.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, что не так давно супруга композитора Константина Меладзе показала роскошную фигуру.

Ранее Styler писал о том, что дочь Веры Брежневой модель Соня Киперман удивила роскошным образом на мероприятии в Монте-Карло. На снимке, к слову, Соня позирует вместе с мамой.