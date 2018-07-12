"Верни мои ракушки обратно": Ирина Шейк впечатлила откровенным фото с пляжа

Девушка Брэдли Купера оголилась для снимка
Известная российская супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками откровенным фото с пляжа. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
На фото 32-летняя Шейк лежит в воде с закрытыми глазами и прикрывает обнаженную грудь ракушками.
Фото: Ирина Шейк на отдыхе (instagram.com/irinashayk)
Фото: Ирина Шейк на пляже (instagram.com/irinashayk)
Снимок прокомментировали многие пользователи сети:
"Это мои ракушки, и я хочу их вернуть".
"Чудесное фото. Красавица!".
"Русалка".
"Морская богиня".
"Какие красивые ракушки".
"Красота".
"Волочкова-стайл".
"Богиня!".
"Мисс совершенство".
"Королева".
"Прикольные ракушки".
Скриншот комментариев (instagram.com/irinashayk)
Напомним, Ирина Шейк является бывшей девушкой футболиста Криштиану Роналду. Сейчас модель состоит в отношениях с американским актером Брэдли Купером. В марте 2017 года у пары родилась дочь Лея де Сьен Шейк Купер.
Кстати, мужской глянец Maxim выбрал топ-100 самых соблазнительных женщин планеты. В рейтинг вошла и Ирина Шейк.
Также из известных моделей в топ попали младшая сестра Ким Кардашян – Хлоя, победительница прошлогоднего топа Хейли Болдуин и модель Victoria's Secret Алессандра Амброзио. А возглавила рейтинг 26-летняя актриса и модель Кейт Аптон.
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