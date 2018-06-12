Вернулась из Москвы: Анна Седокова замечена в Киеве (фото)

Известная певица и телеведущая приехала на родину

Знаменитая украинская певица, актриса и телеведущая Анна Седокова, которая последнее время проживает в России, была замечена в Киеве. Еще несколько дней назад артистка публиковала фото из Москвы, но 12 июня в ее Instagram Stories появились кадры из родного города.

Седокова заинтриговала поклонников кадрами, сделанными в центре Киева.

Анна проезжала мимо НСК "Олимпийский" и решила поделиться с поклонниками новостью, что прибыла в Киев - город, где она родилась.

Как оказалось, Седокова вернулась в Украину ради съемок в развлекательном шоу "Хто зверху" (Новий канал).

В соцсети Седокова отметила ведущую шоу Лесю Никитюк. К слову, и Леся порадовала фанов кадрами с певицей.

Скриншоты из соцсети

Надолго ли приехала в Киев Анна Седокова - пока неизвестно.

Напомним, Анна Седокова рассказала, как часто общается с мамой, живущей в Украине.