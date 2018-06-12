Вернулась из Москвы: Анна Седокова замечена в Киеве (фото)

Известная певица и телеведущая приехала на родину
Знаменитая украинская певица, актриса и телеведущая Анна Седокова, которая последнее время проживает в России, была замечена в Киеве. Еще несколько дней назад артистка публиковала фото из Москвы, но 12 июня в ее Instagram Stories появились кадры из родного города.
Седокова заинтриговала поклонников кадрами, сделанными в центре Киева.
Анна проезжала мимо НСК "Олимпийский" и решила поделиться с поклонниками новостью, что прибыла в Киев - город, где она родилась.
Как оказалось, Седокова вернулась в Украину ради съемок в развлекательном шоу "Хто зверху" (Новий канал).
В соцсети Седокова отметила ведущую шоу Лесю Никитюк. К слову, и Леся порадовала фанов кадрами с певицей.
Скриншоты из соцсети
Надолго ли приехала в Киев Анна Седокова - пока неизвестно.
Напомним, Анна Седокова рассказала, как часто общается с мамой, живущей в Украине.