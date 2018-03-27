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"Верьте в волшебство": Вика из "НеАнгелов" осуществила в Турции давнюю мечту (фото)

STYLERЗвёзды        27.03.2018 - 18:20
Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)
Вика из "НеАнгелов" (instagram.com/vikanablack)

Певица поделилась яркими снимками со своей поездки в Каппадокию

Известная украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха осуществила давнюю мечту – совершила полет на воздушном шаре. Звезда отправилась в турецкий регион Каппадокию, где поднялась в небо. Фотографиями с "этого праздника жизни" она поделилась на своей странице в Instagram.

"Сегодня был экстра необычный день. Наконец сбылась моя мечта!!! Долгожданный полет состоялся. Десятки цветных шаров в небе, которые то поднимаются, то опускаются над горной поверхностью турецкой земли. Настоящий праздник жизни и ощущение истинного счастья! Каппадокия, ты удивляешь меня как ничто и никогда!" – сообщила Вика.

Скриншот страницы (instagram.com/vikanablack)

"Верьте в волшебство, и оно останется с вами", - убеждена певица.

 

Фото: Виктория отдыхает в Каппадокии (instagram.com/vikanablack)

Фото: Вика получила сертификат в Каппадокии (instagram.com/vikanablack)

Пост, в котором певица делится своими впечатлениями, прокомментировали поклонники.

"Как красиво!!!! Теперь это моя мечта тоже", "Как прекрасна Земля с высоты птичьего полета!!", "Здорово, нереально!!! Мечтаю полететь на шаре! Только всегда интересно – а как приземляется, страшно?" - написали подписчики звезды в комментариях.

Также Вика из "НеАнгелов" поделилась видео, снятым во время полета на воздушном шаре. В кадре певица радостно улыбается и старается передать свой восторг.

 

Помимо осуществления своей мечты, она также активно наслаждается природными пейзажами, посещает гончарные магазины и пробует для себя что-то новое.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" заинтриговала пикантным фото из Египта с украинским ведущим.

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Теги: НеАнгелы
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