"Веселый и душевный отпуск": солистка The Hardkiss рассказала о ярком семейном отдыхе (фото)

Фото: Юлия Санина и Валерий Бебко (instagram.com/the_hardkiss)

Юлия Санина показала снимки с отпуска

Украинская певица, солистка популярной рок-группы The Hardkiss Юлия Санина вместе со своим супругом, гитаристом коллектива Валерием Бебко и сыном Даниилом устроили себе небольшой отпуск в Турции. На своей странице в соцсети Instagram Санина поделилась впечатлениями от отдыха и семейными фото.

"Веселый и душевный получился отпуск, прям как это фото! Отдых с ребенком дает возможность и радоваться по-детски, и удивляться, и вести беседы на философские темы типа "Куда пропала Луна" или "Почему шахматные фигуры должны стоять на доске, а не валяться в траве". Конечно, никуда без уговоров поесть что-то, кроме булочек, идти ножками, а не на шее у папы, зайти в море, потому что весь в песке, даже насморк успели подцепить и побороть, и не унывать при этом. В общем, благодарна за это чудесное время", - написала 27-летняя певица.

Стоит отметить, что всего несколько дней назад – 9 июля - супруг исполнительницы - Вал отметил свой 34-й день рождения.

Фото: Юлия Санина с Валом и сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Фото: Санина с сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Фото: Санина с сыном (instagram.com/the_hardkiss)

Фото: Санина с семьей (instagram.com/val_hardkiss)

Фото: Юлия Санина и Вал с сыном (instagram.com/val_hardkis)

Фото: instagram.com/val_hardkiss

Скриншот поста (instagram.com/val_hardkiss)

Скриншот поста (instagram.com/val_hardkiss)

Скриншот поста (instagram.com/the_hardkiss)





Скриншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Скриншот поста (instagram.com/the_hardkiss)

Ранее фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина удивила необычной фотосессией.

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