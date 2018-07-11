Везде любят: Олег Винник показал "молодых волчиц" в Беларуси (видео)

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Известный украинский певец порадовал своим выступлением жителей Беларуси

Любимец публики Олег Винник дал ряд концертов в городах Беларуси. В частности, украинский артист поделился кадрами своего выступления в Александрии. Также свою "порцию счастья" от феномена украинской сцены получили Минск и Гомель.

С 5 по 10 июля в рамках Дней культуры Украины в Республике Беларусь певец порадовал публику любимыми хитами. Прозвучали такие песни, как "Ніч яка місячна", которую уже давно Винник не исполнял на концертах, "Передчуття", "Тая Тай", популярные "Нино", "Счастье", "Вовчиця".

Жители Беларуси продемонстрировали отличное знание песен украинского исполнителя. В каждом городе зал аплодировал стоя, люди наизусть подпевали строки любимых треков и танцевали.

"Белорусскую публику не так просто расшевелить. Зрители привыкли сидеть на концертах. Но на моих выступлениях все танцуют, и это очень приятно", - признался Олег.

Допис, поширений Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 10 Лип 2018 р. о 11:26 PDT

Видео: Олег Винник выступил в Беларуси

В комментариях к видео поклонники артиста отметили, что его везде любят.

Отметим, что в перерывах между музыкальными мероприятиями в своих социальных сетях исполнитель активно делится фото и видео о том, как он проводит время в Беларуси.

Фото: Олег Винник и его команда

Олег Винник также исполнит свои хиты в Витебске на XXVII Международном фестивале искусств "Славянский базар", а уже 28 июля певец продолжит всеукраинский тур "Ты в курсе" на одесском стадионе "Черноморец".

Осенью музыкант снова вернется в Беларусь с сольными концертами. Выступления Олега Винника в Бресте и Минске запланированы на 16 и 17 ноября соответственно.

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Напомним, Олег Винник рассказал о сложном периоде в жизни. По словам звезды, это тот период, когда он себя готовил к сольному творчеству после работы в мюзиклах. Винник отметил, что это было сложно с профессиональной точки зрения, так как нужно было полностью переделать вокал.

"Сложно морально - нужно было бросить работу в театре в Германии, сложно материально - нужно было записывать песни и жить на что-то", - признался он.

Добавим, что сейчас певец активно готовится к празднованию 45-летнего юбилея.