Вика из "НеАнгелов" обнажилась перед камерой (фото)

Фото: Вика Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Звезда поделилась с поклонниками откровенным снимком

Украинская певица и участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась откровенным снимком. Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Что-то я забросила свою рубрику про здоровое и красивое тело, пора ее возвращать. Так вот делюсь еще одним способом поддержания фигуры и тонуса кожи – это. конечно же, массаж. Стараюсь "отдавать свое тело" в руки массажиста, как только выпадает возможность", - написала она.

Скриншот поста (instagram.com/vikanablack)

На фото Вика позирует полностью обнаженная. Она лежит на столе для массажа.

Ранее Вика из"НеАнгелов" похвасталась кадрами из "столицы мира".

"Смело идите к исполнению своей мечты, какой бы она ни была. Все мы знаем, когда наступает этот долгожданный момент, ты получаешь такой заряд эйфории и счастья, что эмоции переполняют. Вчера сбылась моя мечта, я прилетела в Америку, и сразу в негласную столицу мира – в Нью-Йорк. Это что-то невероятное, я готова одновременно и плакать, и смеяться", – делится своими впечатлениями певица.

Вика уже успела погулять по городу, исследовать Центральный парк и, конечно, сделать снимки.

Также Слава из "НеАнгелов" показала милое фото с детьми.

Слава Каминская опубликовала фото в социальной сети и предложила подписчикам отгадать на кого из мультипликационных героев похожи ее дети.

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