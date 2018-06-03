Виталий Козловский посетил пляж со скандально известным чиновником из Харькова (фото)

Максим Мусеев известен в сети нетрадиционными ценностями, подозрениями в коррупции и наркомании

2 июня Виталий Козловский опубликовал в социальной сети Instagram фотографию, на которой он запечатлен с новоиспеченной супругой Максима Мусеева Евой Субботиной. Позднее фотографии аналогичного характера были размещены в профиле жены скандально известного харьковского чиновника.

На снимках запечатлены Виталий Козловский, Ева Субботина, Максим Мусеев и другие. Встреча была организована в честь для рождения одного из общих другзей на киевском пляже. Фотографии и видеозаписи реки Днепр опубликованы в историях Козловского.

Фото: (instagram.com/eva_subbotina)

"С днем рождения", — подписала фотографию девушка.

Фото: (instagram.com/vkozlovskiy)

"Кирюша, с Днюхой!!!!)))" — подписал фотографию Козловский.

На фотографиях, в частности, присутствует Максим Мусеев, который отдыхал на пляже в компании друзей. Если верить выставленной геолокации, компания вчера, 2 июня, отдыхала в Лютеже Киевской области.

Как сообщалось ранее главу Холодногорского района Харькова Максима Мусеева подозревали в совершении административного коррупционного деяния.

Напомним, что бывший член "Партии регионов", а ныне глава Холодногорского района Харькова Максим Мусеев устроил свадьбу в Киеве на "кругленькую" сумму. Его избранницей стала ведущая Ева Субботина. Пара специально приехала в Киев и устроила празднество в шикарном столичном ресторане Regent Hill. Об этом сообщается в расследовании передачи "Наші гроші".

За кольца пара заплатила по 2 тысячи долларов за одно кольцо, платье невесты также обошлось в 2 тысячи долларов. Банкет обошелся в 22 тысячи долларов. На празднество в качестве ведущих пригласили певицу Олю Полякову и шоумена Александра Педана. Их услуги стоят 16 тысяч долларов. На свадьбе также "засветились" такие звезды, как MONATIK, травести-дива Монро, Виталий Козловский и Иван Дорн.

Видео: video.rbc.ua