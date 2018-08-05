"Включайте мозги и делайте дороги": Оля Полякова эмоционально обратилась к властям (видео)

Фото: (instagram.com/polyakovamusic)

Украинская артистка говорит, что проблемы с дорогами были и раньше, однако сейчас они в ужасном состоянии

Певица Оля Полякова, известная как Суперблондинка, которая недавно поздравила Дашу Астафьеву с днем рождения откровенным снимком, возвращается домой с концерта в Мариуполе. Девушка эмоционально прокомментировала дорогу в приморский город и открыто обратилась к представителям власти. Видеообращение она опубликовала в Instagram.

"Доброе утро дорогие мои. Вот я сейчас проснулась, собираюсь ехать домой. Я, вы знаете, в ужасе от того, что случилось с нашими дорогами. Они и были "не але", но сейчас они просто мрак. Я ехала из Запорожья в Мариуполь 300 километров шесть с половиной часов. Я ехала всю ночь в машине. Что это такое? К кому нужно обращаться? К кому нужно с вилами идти вынимать глаза? Я просто обращаюсь к властям, вы задолбали уже. Вы уже там как-то включайте мозги и делайте дороги, потому что так жить невозможно. Здесь же невозможно добраться никуда. В такие, в большие города невозможно добраться, я уже не говорю о маленьких поселках, где вообще нет наличия асфальта", — сетует по поводу дорог артистка.

Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) 5 Сер 2018 р. о 12:59 PDT

Видео: (instagram.com/polyakovamusic)

В подписи к публикации она написала: "Дороги мрак, на это надо влиять!!!!".

Скриншот поста аккаунта instagram.com/polyakovamusic

Напомним, что Оля Полякова похвасталась новой прической в ретро-стиле.

До этого мы сообщали, что Оля Полякова трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Видео: (video.rbc.ua)