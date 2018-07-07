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"Влажный пляжный движ": как MOZGI снимали новый клип

STYLERЗвёзды        07.07.2018 - 07:35
Фото со съемок нового клипа MOZGI
Фото со съемок нового клипа MOZGI

Клип получился с жарким летним настроением: пляж, полуобнаженные девушки, страстные танцы и поцелуи под водо

Популярная украинская группа MOZGI порадовала своих фанов новым ярким клипом, снятым на свой летний хит "Влажный пляжный движ". Съемки получились очень масштабными.

Клип снимали в City Beach Club, который находится на крыше одного из киевских торговых центров. Для создания по-настоящему летней атмосферы в клипе организаторы съемок устроили жаркую вечеринку, на которой танцевали 60 красивых девушек в бикини.

Фото: съемки нового клипа MOZGI

Режиссером летней вечеринки на пляже был Леонид Колосовский. Весь процесс съемок занял почти два дня. Горячая летняя атмосфера клипа создавалась при контрастных погодных условиях: то съемочная команда мерзла от холода, то техника выходила из строя из-за высокой температуры.

Фото: съемки нового клипа MOZGI

Чтобы видеоряд получился действительно динамичным и интересным, съемочная команда задействовала много видеотехники, также были применена интересная техника процесса съемки -  технология буллет-тайм, которая впервые использовалась в фильме "Матрица". Для ее воплощения применили рекордное количество техники - 100 камер. На установку камер ушло шесть часов.  Использовали также стереокамеру для 3D-съемки, бодимаунт для создания эффекта вращающегося пространства.

Фото: технология съемок буллет-тайм

Специально для подводной съемки видеооператоры нашли в Украине единственный подходящий подводный бокс для камеры, предназначенная для съемок в океанах.

Как результат – клип получился очень динамичным, а зажигательную песню "Влажный пляжный движ" можно с уверенностью назвать настоящемим гимном лета 2018.

Фото: съемки нового клипа MOZGI

Видео: (MOZGI / YouTube)

Кстати, "Бумбокс" и The Gitas сняли мощный клип на эмоциональную песню.

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Теги: клип, Потап
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