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Владимир Остапчук показал, как проводит время с новорожденным сыном (видео)

STYLERЗвёзды        22.03.2018 - 13:21
Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)
Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Недавно он во второй раз стал отцом

Украинский шоумен Александр Остапчук, который вел Евровидение 2017 в Киеве, во второй раз стал отцом. Он показал, как укачивает своего новорожденного сына. Соответствующее видео ведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

 

 

Going home) #ostapchukjunior #mountsinai #остапчуки #newbornbaby

Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

 

Видео: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Малыш весом 4200 г родился 19 марта. На видео Владимир Остапчук держит новорожденного сына на руках и осторожно его убаюкивает.

Ведущий во второй раз стал отцом. Их с женой Еленой сын появился на свет в одной из частных клиник Торонто. Малыша назвали Эван-Александр.

Фото: Жена Остапчука родила мальчика (instagram.com/vova_ostapchuk)

Как ранее писал Styler, супруга Владимира поведала, что к первой беременности они с мужем отнеслись очень серьезно, все время ходили по врачам.

"Есть такие понятия в медицине — "запланированная беременность" и "желанная беременность". Так вот, с Эмилией у нас была именно запланированная беременность, потому что за полгода до этого я потащила Вову по врачам сдавать всевозможные тесты. Мы очень серьезно подошли к этому вопросу (улыбается). А так как однажды мы все это уже проделали, во второй раз по докторам не ходили", — рассказала Елена.

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Теги: ребенок, рождение, звезда
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