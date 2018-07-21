Внучка Софии Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Сен-Тропе (фото)

Фото: София Ротару с внучкой (instagram.com/sofiarotaru.official)

Снимки уже покорили фанатов девушки

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару показала подписчикам, как проводит время на отдыхе в Сен-Тропе. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Так, на снимках видно 17-летнюю Соню Евдокименко, которая проводит летний отдых на Лазурном берегу в Сен-Тропе. На ним можно заметить, что девушка позирует в нарядах от украинского дизайнера Лилии Пустовит, которая является ее крестной.

Фото: внучка Софии Ротару (instagram.com/sofialookbook)

В то же время пользователи сети восхитились внешним видом и красотой девушки.

"Красивый вид", - сказал пользователь Наталия Денисова.

"Вид и София замечательны", - сказал юзер Максим Ханынев.

"Очень красивое фото", - подчеркнул пользователь Надежда Чикарева.

Фото: скриншот комментариев (instagram.com/sofialookbook)

Кстати, известная украинская певица София Ротару, которой недавно исполнилось 70 лет, поделилась с поклонниками семейным фото с детьми и внуками. Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в соцсети. На фото исполнительница позирует с сыном, который сделал селфи, невесткой и своими внуками.

Как сообщалось ранее, внучка известной украинской певицы Софии Ротару – 17-летняя Соня Евдокименко покоряет модельной внешностью поклонников. На своей странице в соцсети Instagram юная модель делится с поклонниками множеством фото.

Евдокименко принимает участие в неделях моды, сотрудничает с разными брендами, в частности с украинским брендом своей крестной Лилии Пустовит - Poustovit.

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