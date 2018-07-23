Волшебно: Даша Астафьева поразила фанатов нежными фото

Скриншот фото (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники назвали певицу нереально красивой

Украинская певица Даша Астафьева удивила поклонников чувственными фотографиями без макияжа, которые опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская поп-певица, бывшая участница проекта NikitA, опубликовала свои снимки, где предстала перед фанатами без косметики и продемонстрировала свои веснушки.

Скриншот фото (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от этих фотографий и написали звезде, что она выглядит на них нереально красивой и волшебной.

Скриншот фото (instagram.com/da_astafieva)

"Супер фотка!", " Нереальное существо...ой, не могу", "Даша, вы прекрасны в канапушках", "Солнечная", "Невероятно, насколько же может быть красивой девушка без макияжа", - написали фанаты.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

"Даша, какая вы красотка", "Очень красивая фотография и Вы", "Как волшебно", - восхитились поклонники.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

"Очень чувственное фото", "Даша, вы прекрасны", "Красота", Какая же ты", - пришли в восторг подписчики певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Кстати, Даша Астафьева откровенно рассказала о своем уходе из группы NikitA. Звезда сообщила, что после 10 лет совместной работы, ее перестал устраивать формат сотрудничества.

"Мы много работали с продюсером группы Nikita Юрием Никитиным. Мой контракт досрочно закончился в сентябре 2017 года. Я считаю, что в дальнейшем сама принесу себе большую пользу в своей творческой деятельности. Я ушла не без конфликтов. Скорее всего, они запомнят меня скандалисткой и дурой. Но мне все равно", - отметила Астафьева.

Видео: video.rbc.ua