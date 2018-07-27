"Вообще слег": появились новые данные о состоянии Кобзона

Фото: Иосиф Кобзон (facebook.com/breakingmash)

Артист не встает с постели

Народный артист СССР Иосиф Кобзон чувствует себя хуже. Сейчас он находится в одной из московских клиник и уже не встает с постели. Об этом рассказал очевидец, который видел артиста, передают росСМИ.

"Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на каталке вывозили его", — сказал он.

Иосиф Кобзон находится в реанимации отделения нейрохирургии с 20 июля. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии. Из кареты скорой помощи певца выносили на носилках. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Действительно, Иосиф Кобзон госпитализирован, но речь не идет о его крайне тяжелом состоянии, как сообщили некоторые издания", - заявил российскому "Интерфаксу" информированный источник в нижней палате парламента России.

Напомним, что 80-летний певец борется с раком более 13 лет. Его госпитализировали в связи с ухудшением здоровья.

Ранее жена скандального артиста рассказала о его состоянии.

Появлялась неподтвержденная информация об артисте и его здоровье. По словам Нелли Кобзон, певец действительно находится в медучреждении.

Также недавно, в сети появились снимки больного Иосифа Кобзона.

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