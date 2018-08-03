"Воспитанность и красивая речь": Дорофеева поделилась впечатлениями от совместной работы с Monatik

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Звезда также вспомнила, как впервые познакомилась с Monatik

Украинская певица, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о нашумевшем в сети дуэте Monatik–Дорофеева. Об этом она сообщила в интервью изданию Viva.

Звезда вспомнила, как впервые познакомилась с Monatik (Дмитрий Монатик).

"Мы познакомились на днях украинской музыки в Турции. Помню, подметила в Диме классное чувство юмора, меня поразила его воспитанность и красивая речь. Мы прекрасно провели время, а своей работой на сцене он меня просто "добил". Это было мощно от начала до конца", - говорит Надя.

Дорофеева отметила, что, кроме дуэтной песни, с Монатиком ее связывает дружба и большая любовь к музыкальным экспериментам.

Она поделилась своими впечатлениями от работы с Димой.

"Как ни странно, в работе он кажется еще более расслабленным. Во время записи песни была очень комфортная обстановка! Дима постоянно хохотал и отвлекал меня своими шутками: приходилось останавливаться, чтобы посмеяться и с отличным настроением продолжить запись", - сказала певица.

Надя описывает Монатика как доброго и трогательного Грута (Грут – персонаж из американского фантастического фильма "Стражи Галактики").

Ранее Надя Дорофеева вскружила головы своих instagram-подписчиков, опубликовав "полуобнаженное" фото в откровенном купальнике.

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