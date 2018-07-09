"Вот такой бык": жена Жени Галича впервые показала лицо сына (фото)

Фото: Женя Галич с женой и дочерью (instagram.com/lera_galich)

Супруга музыканта поделилась снимком малыша

Жена лидера украинской группы O.Torvald , которая представляла нашу страну на Евровидении 2017, Жени Галича Валерия впервые показала лицо их маленького сына Даниила. Снимки малыша жена исполнителя опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

24 апреля мальчику исполнился год. Однако лицо ребенка супруги показали впервые.

"Чтоб вы сильно не умилялись - сейчас он вот такой бык", - написала Валерия.

Фото: Даниил (instagram.com/lera_galich)

Скриншот поста (instagram.com/lera_galich)

Фото: Даниил с сестрой Евой (instagram.com/lera_galich)

Фото прокомментировали в сети:

"Если Ева - папина дочка, то Даня твоя копия".

"Какой малыш".

"Красавчик".

"Ну чудо".

"Даня – твоя копия".

"Очень милый".

"Все равно милаш еще тот".

"Какой сладкий".

"Наконец-то показали. Лапочка".

Скриншот комментариев (instagram.com/lera_galich)

Лидер группы O.Torvald во второй раз стал папой в апреле 2017 года. Женя Галич и его супруга Валерия также воспитывают старшую дочь Еву.

Кстати, недавно Женя Галич показал трогательное фото сына.

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