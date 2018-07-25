"Вот это пресс!": Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица похвасталась плоским животом

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, продемонстрировала поклонникам свой пресс. Соответствующие фото опубликованы на странице исполнительницы в соцсети Instagram.

На снимке звезда в коротком топе и легинсах показала подтянутую фигуру, опираясь на плечи танцоров. Стоит отметить, что певице 39 лет, и уже 27 сентября исполнится 40.

"Мы готовим интересные постановки с моим лучшим балетом", - отметила Каролина Куек.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Снимки певицы прокомментировали многие пользователи сети:

"Вот это пресс!".

"Шикарный пресс".

"Пресс офигенный!".

"Очень красивая".

"Какая фигура! Вы наша мотивация".

"Вот эта да! Фигура конечно! Хорошей подготовки, Дива!".

"Какой пресс, какая фигура, идеальная женщина".

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак показала раритетное видео. Звезда поделилась с поклонниками отрывком со съемок своего первого клипа.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)