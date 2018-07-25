"Вот это пресс!": Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)

STYLER Звёзды 25.07.2018 - 21:31
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak) Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица похвасталась плоским животом

Известная украинская певица Ани Лорак, которая ведет активную карьерную деятельность в России и крайне редко выступает в родной стране, продемонстрировала поклонникам свой пресс. Соответствующие фото опубликованы на странице исполнительницы в соцсети Instagram.

На снимке звезда в коротком топе и легинсах показала подтянутую фигуру, опираясь на плечи танцоров. Стоит отметить, что певице 39 лет, и уже 27 сентября исполнится 40.

"Мы готовим интересные постановки с моим лучшим балетом", - отметила Каролина Куек.

&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Снимки певицы прокомментировали многие пользователи сети:

"Вот это пресс!".

"Шикарный пресс".

"Пресс офигенный!".

"Очень красивая".

"Какая фигура! Вы наша мотивация".

"Вот эта да! Фигура конечно! Хорошей подготовки, Дива!".

"Какой пресс, какая фигура, идеальная женщина".

&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)&quot;Вот это пресс!&quot;: Ани Лорак покорила поклонников фигурой (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее Ани Лорак показала раритетное видео. Звезда поделилась с поклонниками отрывком со съемок своего первого клипа.

Diva Ани Лорак (видео: STYLER.rbc.ua)

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